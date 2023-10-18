外國人來台搭高鐵見「1幕」驚呆！狂讚台灣人超自律：Taiwan No.1
台灣不但風景優美，且國民友善熱情，被許多外國遊客盛讚是寶島。作家黃越綏昨（17）日就在臉書發文透露，她有外國友人近日來台搭乘高鐵，出站後看到旅客都自動往手扶梯右邊靠，在得知這一切都是台灣人的默契、習慣與美德之後，忍不住驚呆直呼：「真的Taiwan No.1！」
記者賴禹妡／綜合報導
黃越綏昨日在臉書發文，表示近日有外國友人分享，他從高雄乘坐高鐵到台北，出站後搭手扶梯時發現，雖然下車的旅客很多，但每個人在手扶梯上都自動向右靠，讓他相當好奇這是不是政府規定，黃越綏回答對方不是，「這是外國人眼中所形容的，台灣最美麗的風景是人情味」。
黃越綏向外國友人解釋，旅客們會自動站在手扶梯的右邊，主要是善意地讓出左邊通道，給急著通過的旅客使用，若有人選擇站在左邊，也不會有人刻意去糾正或指責。這讓該名外國友人吃驚直呼：「實在太令人驚奇和感動，怎麼會有國家的人民可以如此的自律且利他呢？真的Taiwan No.1！」
黃越綏指出，根據國際旅遊雜誌報導，國外旅客在台灣遺失物品，能夠被物歸原主的機會，是世界排行前三名。她有位日本友人曾在台灣弄丟過手機、相機及錢包，但都在短時間內迅速被警察局通知領回。
黃越綏也表示，現在的台北市街道已經幾乎看不見地上垃圾，當中還包含最多年輕人出沒的西門町，「不是因為沒有設置垃圾桶的關係，而是不隨便亂丟垃圾已經變成了國民自愛的表現」，她也提醒：「雖然害群之馬難免，但台灣人的善良、熱心及支持公益的精神，已經成為全民的DNA，千萬不要妄自菲薄。」