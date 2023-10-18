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貓狗排泄物不要沖馬桶！獸醫揭可怕後果　「正確方法2招」可解

▲飼主要定期替自己的貓狗除蟲，排泄物也要將其當作垃圾丟除才是最佳的哦！（示意圖／統一提供）
▲飼主要定期替自己的貓狗除蟲，排泄物也要將其當作垃圾丟除才是最佳的哦！（示意圖／統一提供）

記者張嘉哲/綜合報導

許多人家裡有養貓狗的話，在清理毛孩的排泄物時都會習慣丟到馬桶裡面沖掉，相當方便。不過，英國一名獸醫日前在Tik Tok發布影片，呼籲飼主不要將貓狗的排泄物丟進馬桶並且沖掉，因為牠們的糞便很可能藏有寄生蟲「弓蛔蟲（Toxocara）」，人類也可能會受到感染，不僅會造成腸胃問題，如果是小孩感染，可能會阻礙孩子智商發展，提醒飼主們特別注意！

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一名英國獸醫師在Tik ToK頻道「ben.the.vet」貼出影片，呼籲飼主們不要將自己貓犬的排泄物沖進馬桶，因為犬貓糞便中可能藏有寄生蟲「弓蛔蟲（Toxocara）」，就算經過廢水處理的高溫、惡劣條件也無法完全消除，人類很可能會成為中間的宿主。

「幼童比成人更容易感染，如果不慎將蟲卵吃下肚或喝到含有蟲卵的水，可能會阻礙孩子智商發展」英國獸醫師強調「雖然這樣的情況不一定常見，但還是建議飼主要定期替家中寵物除蟲，且將牠們的排泄物當作垃圾丟掉」。

@ben.the.vetAccording to Anglian water, you shouldnt flush your pet’s poo down the toilet! Have you ever done this?? #LearnOnTikTok #toilet #vegetarian #dogsoftiktok

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嘉義大學獸醫學院附設動物醫院曾經也針對「蛔蟲預防」以及染病症狀等開設專區，表示大部分的感染者可能沒有明顯症狀，且幼童較成人容易感染，隨蟲體在體內生長的不同階段會造成不同的臨床症狀，如果蟲量較多，就可能會有出現急性腸阻塞症狀的可能，民眾要特別注意個人衛生、居家環境衛生及避免食入遭蟲卵汙染的水或食物。

嘉義大學獸醫學院附設動物醫院提到幾項具體做法，包括「定期為家中寵物進行例行性的驅蟲」、「定時以熱水消毒犬貓的床單，處理完犬貓的排泄物後務必洗手」、「注意環境清潔衛生，飯前、如廁後要洗手」、「處理食物前先洗手，煮熟所有食物，不生食蔬菜汙染」、「注意飲水衛生，飲水須經煮沸後方可飲用」、「多運動，增強身體免疫力」。而如果確定感染後應該用藥治療，並吃多高纖食物增加腸蠕動，及時排出蟲體。

至於到底應該怎麼樣正確處理「犬貓排泄物」，中華民國保護動物協會建議，可以將糞便裝入塑膠袋中當成垃圾處理，大部分垃圾都會在焚化爐處理掉，有些則是就地掩埋，這樣的處理方式目前被認為是較有效控制傳染微生物的作法。


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