籃球／吳季穎疑涉賭打假球籃壇爆危機　球員工會呼籲建立防賭機制

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雖報導提及之相關選手非為本會會員，但事關國內籃壇整體環境，本會已主動接觸並視必要提供專業協助。
各職籃聯盟成立之初，正處 Covid-19 疫情導致全世界運動賽事停擺之際，仍在運作的國內賽事因而受到全球球迷及賭客前所未有的關注。職棒工會鑒於我國職棒深受假球侵擾的前例，即曾主動與職籃聯盟交流實務經驗，並提醒應將防賭作為首重要務。
同一期間，職棒工會也屢次在體育署主持的「落實棒球運動防賭機制平臺」會議中建議：將職棒防賭模式複製至正在起步的其他運動項目中積極協助足球、籃球選手通報業界情資，其中即包含受不法簽賭人士接觸案件。無奈職棒相對成熟的防賭模式至今仍未能惠及籃球產業，以致業內對於相關事件的防治及應變，仍存在許多待精進處。
職棒工會在假球防治工作上的經驗值得我們借鏡，為此職籃工會成立後承襲職棒工會經驗，「積極招募會員、落實法治教育、建立情資通報網絡」，盡力抑制會員涉賭的可能性；並在無罪推定的前提下，提供事件當事人專業法律協助。
但職棒經驗已驗證，我們必須串聯起各單位的逐點努力，才能與龐大的非法運動簽賭潛在勢力抗衡，因此籲請相關單位正視運動員工會的警示，儘速邀集中華籃協、各職籃聯盟及工會，在公權力的協助下建立健全防賭機制。