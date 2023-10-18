NBA／76人視Harden為聯盟前25大球星 想交易至少要兩枚首輪籤
費城76人（NBA）已進行3場熱身賽，但陣中球星James Harden仍然沒有上陣，依舊希望透過交易離隊，對此薪資專家Bobby Marks也在節目《NBA Today》上透露，「76人仍然視Harden為聯盟前25大球星，且不願意只接受一個首輪籤的報價。」
記者張志宇/綜合報導
目前市場上對James Harden有興趣的球隊僅有快艇，此前Adrian Wojnarowski就透露，「快艇為76人提供的東西已經遠比其他球隊多，包括首輪籤、首輪選秀互換權與到期合約，但76人認為快艇給的2028首輪籤並沒有任何價值，並希望快艇能夠透過交易，將2028首輪籤換成其他年份的首輪籤。」
對於76人會拒絕此交易案，Bobby Marks也在節目上透露，「我在上節目前，與多支球隊的內部人士討論過，他們皆認為Harden在現在聯盟中，僅為前40大球星，但在76人眼裡，Harden則是聯盟中前25大球星，這就是他們不願意降價的原因，他們不願意為了一個首輪籤就送走自己眼中的聯盟前25大球星。」
《Yahoo Sports》記者Jake Fischer也透露，「雙方最近一次談判，76人仍堅持至少要兩個首輪籤、選秀互換權與到期合約球員，而快艇則是只願意提供一枚首輪籤，且也明確告知76人Terance Mann是球隊非賣品。」