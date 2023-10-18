李鴻源致歉「收回扣說」 洪申翰：打著台大教授專業旗幟胡扯
內政部前部長李鴻源日前在直播節目上提及，不是口罩國家隊就不能買賣口罩，參加國家隊廠商賺取大額回扣，「那個回扣的成數，我聽了都要昏倒了！」嚴厲指控讓工具機公會、機械公會與不織布工業公會聯合聲明譴責要求道歉，李鴻源昨晚為此致歉，聲稱是聽好友所言坦言未查核。立委洪申翰今（18）日批評，李打著台大教授的專業旗幟，在沒有實證之下恣意胡扯，對於其過去或未來言行，打上一個大大的問號。
記者陳威叡／台北報導
李鴻源日前上節目直指口罩國家隊賺取大額回扣「那個回扣的成數，我聽了都要昏倒了！」引發相關三大公會發出聯合聲明譴責並要求道歉。而李鴻源昨天深夜為此致歉，坦言是在一個公開場合聽企業家好朋友所言，自己也確實沒有仔細查核。
對此洪申翰說，李鴻源汙衊口罩國家隊收取回扣，讓這麼多曾經為國家努力的人心寒，感到受屈辱，他要提醒這並非李鴻源第一次造謠，過去在離岸風電與減碳的問題，甚至在員山子分洪道的議題上面，都是打著台大教授的名號，卻散播毫無事實根據的言論，造成社會大眾認知混亂。
洪申翰批評，李鴻都是打著台大教授的專業旗幟，在沒有實證之下，恣意胡扯，甚至刻意誇張渲染，造成大眾認知的混淆和扭曲，去達到背後的政治企圖，對於這種人的言論都應該打上一個大大的問號，不應該再讓這樣不負責任的學者造成公共輿論的混亂，造成公共輿論的扭曲。