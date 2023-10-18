A-Lin禮服開高衩到腿根！放送筆直美腿　突然淚崩嚇壞粉絲

金曲歌后A-Lin「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會10月分別在雪梨、墨爾本、奧克蘭舉辦演唱會，時隔7、8年再次踏上紐西蘭與澳洲開唱，讓A-Lin十分感動，她也非常有誠意的穿上高衩開到腿根的禮服，辣秀筆直美腿。在奧克蘭場演出之前，當地原住民毛利人特別為A-Lin準備了一場精彩表演，事前完全不知情的A-Lin當下感動到流眼淚，直言：「看到他們就覺得很感動，很像家人一樣！」此外，A-Lin在雪梨時，還遇到了她少女時代的偶像－傳奇球星史考提皮朋。
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「A-LINK with PASSENGERS」演唱會世界巡迴到紐西蘭與澳洲，除了保留先前華麗時尚的表演服裝之外，這次A-Lin特別為紐澳場粉絲準備了一套全新「時尚黑白紋開衩」服裝，修長美腿若隱若現，造型多變的她大展性感時尚魅力。而演唱會開場的〈Romadiw〉音樂一下，全場氣氛瞬間引爆，觀眾們全身細胞被音符喚醒、跟著節奏搖擺狂跳，A-Lin隨即又演唱了〈大大的擁抱〉和〈920〉，連番帶來熱力四射的精彩演出。此外，她也獻唱了〈失戀無罪〉、〈摯友〉、〈有一種悲傷〉等KTV必點的招牌情歌，讓全場歌迷深深沉浸在A-Lin的歌聲中。