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A-Lin禮服開高衩到腿根！放送筆直美腿　突然淚崩嚇壞粉絲

▲A-Lin於紐澳開唱，演唱會上她的禮服高衩到腿根，放送性感好身材。（圖／CK star&J’s娛樂工廠提供）
▲A-Lin於紐澳開唱，演唱會上她的禮服高衩到腿根，放送性感好身材。（圖／CK star&J’s娛樂工廠提供）

記者吳雨婕／綜合報導

金曲歌后A-Lin「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會10月分別在雪梨、墨爾本、奧克蘭舉辦演唱會，時隔7、8年再次踏上紐西蘭與澳洲開唱，讓A-Lin十分感動，她也非常有誠意的穿上高衩開到腿根的禮服，辣秀筆直美腿。在奧克蘭場演出之前，當地原住民毛利人特別為A-Lin準備了一場精彩表演，事前完全不知情的A-Lin當下感動到流眼淚，直言：「看到他們就覺得很感動，很像家人一樣！」此外，A-Lin在雪梨時，還遇到了她少女時代的偶像－傳奇球星史考提皮朋。

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「A-LINK with PASSENGERS」演唱會世界巡迴到紐西蘭與澳洲，除了保留先前華麗時尚的表演服裝之外，這次A-Lin特別為紐澳場粉絲準備了一套全新「時尚黑白紋開衩」服裝，修長美腿若隱若現，造型多變的她大展性感時尚魅力。而演唱會開場的〈Romadiw〉音樂一下，全場氣氛瞬間引爆，觀眾們全身細胞被音符喚醒、跟著節奏搖擺狂跳，A-Lin隨即又演唱了〈大大的擁抱〉和〈920〉，連番帶來熱力四射的精彩演出。此外，她也獻唱了〈失戀無罪〉、〈摯友〉、〈有一種悲傷〉等KTV必點的招牌情歌，讓全場歌迷深深沉浸在A-Lin的歌聲中。

▲A-Lin日前在紐澳舉辦「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會。（圖／CK star&J’s娛樂工廠提供）
▲▼A-Lin日前在紐澳舉辦「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會。（圖／CK star&J’s娛樂工廠提供）
▲A-Lin日前在紐澳舉辦「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會。（圖／CK star&J’s娛樂工廠提供）
 
難得到紐西蘭與澳洲表演，A-Lin也趁著空檔到各處遊玩、吃遍當地美食，包括牛排、生蠔等等。而剛過完生日才半個月的她，到紐澳仍不斷在過生日，去到每間餐廳都搞笑表示自己是來慶生的，而大家也都熱情送上蛋糕為她慶祝，對她來說是一個非常難忘的生日經驗，十分有趣。這趟旅程讓A-Lin印象更深刻的是，在雪梨的一間餐廳吃飯時，竟然巧遇了和麥可喬丹同期的NBA傳奇球星史考提皮朋（Scottie Pippen），讓A-Lin瞬間變身小粉絲，興奮的找他合照，隨後她也在社群上開心發文寫下：「在美麗的Sydney遇到我的少女時代偶像，皮朋！！」忍不住與大家分享這個快樂的時刻。

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