網紅7寶媽餵孩「生吃山羌肝」！醫：細菌恐感染全身釀敗血症
網紅「7寶媽」再掀爭議！她被爆出在2年前參加商業山林活動營時，生吃獵人捕殺到的生山羌肝，除了讚「吃起來好像生魚片」外，還餵孩子一起吃，社會局已做出裁罰。而在腸胃科醫師的眼裡，「生吃野生動物臟器」無疑是相當危險的動作，除了容易導致腸胃炎外，寄生蟲和細菌甚至可能擴散全身，嚴重可能導致敗血症身亡。
記者張志浩/綜合報導
回顧整起事件，有網友在臉書「爆料公社」社團發文，指控「7寶媽」參與活動時，隨行獵人「剛好」射殺捕捉到一隻小山羌，並於現場開腸破肚、活生生血淋淋的取下山羌肝臟，7寶媽吃了讚說「山羌肝真美味，味道像生魚片」。網友控訴：「她（7寶媽）除了自己吃，還硬是鼓吹小孩一起吃，然後在鏡頭前比個讚，增加YouTube流量。」
書田診所肝膽腸胃科主治醫師康本初表示，無論是不是山羌，只要是生食動物的臟器就是風險極大的行為，野生動物體內的細菌、寄生蟲等種類不計其數，其中會引起腸胃炎的細菌佔大多數，基本上腹瀉、腹痛、拉肚子等症狀跑不掉，嚴重還會導致全身細菌性感染，引起敗血症後出現死亡風險。
康本初指出，除了腸胃影響外，部分野生動物體內的細菌也有可能導致皮膚過敏等症狀；提醒民眾除了自己要小心謹慎外，尤其孩童這種腸胃功能可能較差、抵抗力較薄弱的族群，無論是在野外或家中，務必將食物煮熟後再食用，避免不必要的危機。