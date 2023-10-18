黎巴嫩民眾美國大使館外縱火抗議 美急升旅遊警示籲勿前往黎巴嫩
巴勒斯坦加薩城（Gaza City）市中心的阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital），當地時間17日遭遇空襲，引發中東多地出現大規模抗議，黎巴嫩民眾聚集在美國駐黎巴嫩大使館外，部分民眾朝建築物投擲石塊與燃燒彈，安保人員發射催淚彈驅離抗議者。美國也緊急調高黎巴嫩的旅遊警示，呼籲公民非必要勿前往黎巴嫩，並授權非必要政府人員及其家屬，離開美國駐黎巴嫩大使館。
記者倪浩軒/綜合報導
加薩醫院被炸引發許多支持巴勒斯坦的中東民眾激憤，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）宣布將18日訂為針對以色列的「憤怒日」，呼籲各地穆斯林民眾抗議，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）爆發大規模示威。
由於以色列在黎巴嫩沒有大使館，抗議民眾聚集在美國駐黎巴嫩大使館外，聯合國辦公室外與法國大使館也有示威民眾前往表達不滿，手持巴勒斯國旗揮舞，還有人朝建築物投擲石塊與燃燒彈。美國大使館外的抗議最為激烈，最終安保人員發射催淚彈才驅離抗議者。
美國國務院表示，由於以色列與真主黨以及其他武裝團體間砲火相向，當地安全局勢難以預測，調高黎巴嫩旅遊警示到最高層級的4級，呼籲美國公民避免前往，美國國務院也授權非必要政府人員與家屬，離開美國駐黎巴嫩大使館。