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柯文哲嗆「不要每天拿高帽子戴」　侯友宜：政治理念契合很重要

▲侯友宜上午出席願見高峰論壇，要柯文哲多利中華民國、別利個人。（圖／侯辦提供）
▲侯友宜上午出席願見高峰論壇，要柯文哲多利中華民國、別利個人。（圖／侯辦提供）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲今（18）日相繼出席遠見高峰會論壇，侯友宜盼每個人利中華民國、別利個人；柯文哲則笑虧「Take it easy」，「不要每天都拿高帽子來戴。」侯友宜下午受訪時則表示，政治理念一定要非常契合，他一生以中華民國人民為優先，第二才是政黨利益，這次出來選舉是為了台海安定、人民過好日子。

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侯友宜首先登場，被問到要跟柯文哲說什麼？他表示「利他，對國家更好」，期盼每個人都利中華民國，不要利個人，利台澎金馬這塊土地。輪到柯文哲被問要對侯友宜說什麼？柯則回「Take it easy！不要那麼嚴肅」，政治落實在人民生活中每一天，不要每天拿高帽子來戴。

侯友宜下午被問到此事時再次強調，他認為政治理念一定要很契合，他一生將中華民國人民擺在第一優先，第二才是政黨，最後才是個人，他這次出來選舉，也是希望台海安定，好好拚經濟，讓人民過好日子，相信有這樣共同方向，政治理念先面對，才會有方法跟整合。

不過，侯友宜也說，他跟柯文哲溝通管道暢通，雙方都會保持善意持續溝通。

至於侯辦提出的折衷方案，遭民眾黨回絕，是否認為民眾黨太強硬？侯友宜說，大家都會釋出最大善意溝通，折衷方案也都可以討論，這是很多人的建議，希望彼此共同面對。

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