當年不收女學生！美國賓大將追授林徽因建築學學士 遲了近一百年
美國賓州大學魏茲曼設計學院（Stuart Weitzman School of Design）日前宣布，此前曾在該校就讀的中國著名建築學家林徽因，將被追授建築學學位。林徽因1924年9月入讀賓大，這個遲來的學位距她完成學業已隔了將近百年。校方表示，當時林徽因因為女性身分而未被授予學位，如今是時候糾正這個歷史錯誤了。
記者倪浩軒/綜合報導
據魏茲曼設計學院官網介紹，林徽因與她日後的丈夫梁思成，兩人於1924年6月赴美求學、9月入讀賓大。兩人日後都成為中國近代著名建築師，開啟了中國現代建築學研究與設計實踐，但是在當年，林徽因卻沒有拿到建築學學位。
原來，賓大建築系直到1934年才對女性開放，林徽因當年是以美術系註冊入學，但同時選修了所有建築設計課，且林徽因在建築系課程上的表現優異，拿到許多「卓越」（Distinguished）等級的評分，還擔任了建築設計的助教。
魏茲曼設計學院院長斯坦納（Fritz Steiner）表示，林徽因很顯然就是想要成為一位建築師，且她後來也確實在建築領域發光發熱，而她唯一沒有被授與學位的原因，就是由於她的女性身分。因此從去年開始發起審閱程序，決定追授林徽因建築學學士學位，於明年5月的儀式上正式頒發。
據中國媒體報導，對於獲追授學位，林徽因的後人們深感驕傲與感激，林徽因的外孫女於葵說，林徽因一直是他們家庭的楷模，「百年之後，看到她能夠獲得母校這般認可和榮譽，我們家人深受鼓舞也倍感自豪，願我們的前輩林徽因地下有知」。