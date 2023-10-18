Android 14傳災情！Google Pixel 「這3款」先別升級 恐無法存檔
Google 在5月開發者大會上公布最新作業系統Android 14，10月初開放自家的Pixel 系列手機首波更新，國外就有不少用戶搶先升級，但卻發現更新後無法存檔，其中大多集中在6系列，包含Pixel 6、Pixel 6 Pro、Pixel 6a 三款手機災情最為嚴重。目前官方似乎尚未針對此狀況有所回應。
記者周淑萍/綜合報導
10月初Google推送Android 14正式版給Pixel系列用戶，在網路上有不少好評，有用戶覺得更新後確實改善長久以來手機過熱和續航力不佳的痛點。不料，國外Reddit網站上卻有不少Pixel 6系列用戶表示，更新Android 14後，手機出現儲存相關的問題，在手機還有容量的狀況下卻無法下載存下檔案，甚至拍照後也不能存在手機上，也無法安裝或是刪除App等諸多困擾。
這波Pixel 6系列的受災戶有人向官方尋求系統支援，官方的解法為在安全模式重啟手機，或是直接重設，讓用戶相當崩潰。建議如果是舊代Pixel用戶，尤其是Pixel 6、Pixel 6 Pro、Pixel 6a想要升級者可以再觀望，或是等下一版本釋出後再更新，避免也陷入無法存檔的窘境。