郭台銘今過73歲生日！若參選總統將成史上第二年長 僅次於宋楚瑜
鴻海創辦人郭台銘今（18）日過73歲生日，他許下3個生日願望，分別是祝願中華民國永遠和平、繁榮；2024年是good timing，希望中華民國同胞能做出正確選擇，為台灣重新再出發建立一個好開始，第三個願望則保密不說。郭台銘拚獨立參選總統，他說目前已過連署門檻，將全力衝高票數，若他確定到中選會登記參選，將是史上年紀第二大的總統候選人，僅次於2020年的親民黨總統候選人宋楚瑜，若郭台銘順利當選總統，也將成為史上年紀最大的總統。
記者何哲欣／台北報導
過去幾任總統，就任時年紀幾乎都已過60歲，超過70歲才就任總統者，只有已故前總統嚴家淦，就任時70歲，已故前總統蔣經國就任時也已68歲。還未滿60歲就就任總統者，只有前總統馬英九與陳水扁，陳水扁50歲就當選總統，也是史上最年輕。
台灣自1996年開放民選總統，雖然依《總統副總統選舉罷免法》規定，年滿40歲就能參選總統，但史上最年輕的總統候選人，即陳水扁，也是到50歲才參選。多數總統候選人參選時也都年滿60歲，未滿60歲就參選總統，除了陳水扁之外，只有1996年的陳履安、2000年的宋楚瑜、2008年的馬英九、2016年的蔡英文、2016年的朱立倫。
特別的是，2000年宋楚瑜就曾參選總統，2020年宋再度出馬，高齡78歲也是史上最年長的總統候選人。另外，1996年的李登輝、彭明敏，都是73歲年齡參選總統，與郭台銘年紀相當。