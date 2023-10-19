金鐘58／綜藝節目主持人票選！《大熱門》吳宗憲「拿下一半票數」
第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20日、21日在台北國父紀念館登場，本屆入圍「綜藝節目主持人獎」的有《小明星大跟班》吳宗憲、Sandy（吳姍儒）；《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵；《11點熱吵店》沈玉琳、Melody；《最強綜藝秀》胡瓜、吳怡霈、賴慧如；《姐妹們的音樂萬萬歲》曾寶儀、Lulu黃路梓茵，哪一組主持人是你心目中的「綜藝節目主持人獎」？《NOWnews今日新聞》民調結果出爐，由《綜藝大熱門》以56.7％的票數奪下第一名。
記者吳雨婕／綜合報導
網友票選出的第三名為《11點熱吵店》的主持人沈玉琳、Melody，每集節目都有不同的主題，並邀請不同的來賓參加，話題圍繞夫妻、日常生活有關，加上沈玉琳、Melody兩人的妙語如珠、有趣互動，就猶如節目名稱「熱吵店」，充滿歡樂與笑料。
位居第二名的則是《小明星大跟班》的主持人吳宗憲與女兒Sandy（吳姍儒），節目每集都會邀請來賓之外，父女聯手總是有各式各樣的互動與笑料，兩人就曾在第51屆金鐘獎上奪下「綜藝節目主持人獎」殊榮，能不能再度奪獎，讓人期待。
網友心目中的「綜藝節目主持人獎」冠軍則是由《綜藝大熱門》的主持人吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵奪下，除了節目內容常常不同外，主持人幽默又詼諧的主持風格，讓人在觀賞時非常輕鬆，該節目多次入圍「綜藝節目獎」與「綜藝節目主持人獎」，究竟今年能不能順利獲獎，讓人拭目以待。