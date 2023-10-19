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金鐘58／綜藝節目主持人票選！《大熱門》吳宗憲「拿下一半票數」

▲本次金鐘的「綜藝節目主持人獎」競爭激烈，其中《綜藝大熱門》的主持人吳宗憲、陳漢典、Lulu是網友票選的冠軍。（圖／翻攝《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《11點熱吵店》、《最強綜藝秀》、《姐妹們的音樂萬萬歲》臉書）
▲本次金鐘的「綜藝節目主持人獎」競爭激烈，其中《綜藝大熱門》的主持人吳宗憲、陳漢典、Lulu是網友票選的冠軍。（圖／翻攝《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《11點熱吵店》、《最強綜藝秀》、《姐妹們的音樂萬萬歲》臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20日、21日在台北國父紀念館登場，本屆入圍「綜藝節目主持人獎」的有《小明星大跟班》吳宗憲、Sandy（吳姍儒）；《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵；《11點熱吵店》沈玉琳、Melody；《最強綜藝秀》胡瓜、吳怡霈、賴慧如；《姐妹們的音樂萬萬歲》曾寶儀、Lulu黃路梓茵，哪一組主持人是你心目中的「綜藝節目主持人獎」？《NOWnews今日新聞》民調結果出爐，由《綜藝大熱門》以56.7％的票數奪下第一名。

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網友票選出的第三名為《11點熱吵店》的主持人沈玉琳、Melody，每集節目都有不同的主題，並邀請不同的來賓參加，話題圍繞夫妻、日常生活有關，加上沈玉琳、Melody兩人的妙語如珠、有趣互動，就猶如節目名稱「熱吵店」，充滿歡樂與笑料。

▲沈玉琳（右）與Melody以《11點熱吵店》，入圍第58屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。（圖／TVBS提供）
▲沈玉琳（右）與Melody以《11點熱吵店》，入圍第58屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。（圖／TVBS提供）
位居第二名的則是《小明星大跟班》的主持人吳宗憲與女兒Sandy（吳姍儒），節目每集都會邀請來賓之外，父女聯手總是有各式各樣的互動與笑料，兩人就曾在第51屆金鐘獎上奪下「綜藝節目主持人獎」殊榮，能不能再度奪獎，讓人期待。

▲小明星大跟班1002。（圖／記者陳明中攝影）
▲《小明星大跟班》由吳宗憲、Sandy主持，是網友心目中的第二名。（圖／記者陳明中攝）
網友心目中的「綜藝節目主持人獎」冠軍則是由《綜藝大熱門》的主持人吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵奪下，除了節目內容常常不同外，主持人幽默又詼諧的主持風格，讓人在觀賞時非常輕鬆，該節目多次入圍「綜藝節目獎」與「綜藝節目主持人獎」，究竟今年能不能順利獲獎，讓人拭目以待。

▲《綜藝大熱門》澄清敲通告時，不會開頭就問女生三圍。（圖／翻攝自綜藝大熱門臉書）
▲《綜藝大熱門》由吳宗憲、陳漢典、Lulu主持，是網友心目中的第一名。（圖／翻攝自綜藝大熱門臉書）
▲本屆「綜藝節目主持人獎」民調出爐。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》民調）
▲本屆「綜藝節目主持人獎」民調出爐。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》民調）

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