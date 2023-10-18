特企／國民貓咪「黃阿瑪」！藍色阿瑪化身立體造型悠遊卡

由黃阿瑪領著七隻可愛的貓咪「後宮」成立超過10年，與兩位猫奴才志銘和狸貓，共同打造一個充滿愛和幽默的貓咪世界，「貓奴」志銘與狸貓將八隻貓咪的生活點滴隨手紀錄，並剪輯影片上架Youtube頻道，貓咪們各自有鮮明的性格，有趣互動日常吸引超過150萬粉絲訂閱。其中後宮之首「黃阿瑪」最受歡迎，憑著圓潤的身材、磁性大嗓門、自帶霸王色彩，從浪浪搖身一變「黃家貴族」，幸福肥的牠絲毫看不出已屆滿16歲高齡，甚至出任過高雄航海大使、與7-ELEVEN聯名設立主題門市，喵皇魅力勢不可擋！
這次授權極程文創，於IP授權平台Be Come True上開賣「黃阿瑪立體造型悠遊卡」，造型上以「皇上翻牌」為靈感巧思，手上高舉悠遊卡標誌，頭戴皇帝帽，展現帝王風采！最讓人興奮的是，首次亮相曾於愚人節企劃出現的「藍色阿瑪」，本次預購將隨機出貨神出鬼沒的藍阿瑪！當時影片一出即引爆網路社群，多達1萬則留言並敲碗盼藍阿瑪出周邊，4年前的影片至今還是許多粉絲討論！本次黃阿瑪悠遊卡首次以藍色姿態亮相，採盲盒模式發行，粉絲只要下單預購，就有五分之一機率可隨機獲得超稀有藍阿瑪，讓粉絲大呼：「藍阿瑪真調皮」、「不管是什麼顏色都不影響我愛阿瑪！」、「藍阿瑪超稀有!!拜託我一定要收到」將阿瑪萌力值推到新高度！
此款「黃阿瑪立體造型悠遊卡」定價690元，預購滿2,000元即享免運，並有五分之一機率可開箱隨機獲得「藍阿瑪」；此外，還有活動限定、只抽不賣的「金阿瑪」！全金的金阿瑪擁有招財、喜氣的寓意，僅有「抽獎」方式可以取得，獲得方法詳情請洽Be Come True粉絲團，快來試試手氣！本商品於10月24日中午12點正式開放預購，限時不限量，預購時間將持續到11月7日止。
我是廣告 請繼續往下閱讀