柯P提攝護腺癌被打臉 吳欣岱：做醫師沒醫術、做政治人物沒道德
民眾黨主席暨總統參選人柯文哲日前以治療攝護腺癌為例，稱攝護腺癌可以活10幾年，但如果硬要挖除可能死得很快，應該學著與敵人共存，藉此比喻兩岸關係，對此台灣泌尿科醫學會發出聲明打臉。對此台灣基進立委參選人、心臟血管外科醫師吳欣岱今（18）日表示，羅列過往柯對兩岸關係的失言，身為醫生沒有醫術、作為政治人物沒有道德，還要沒有醫學背景的發言人出來擦屁股，「台灣人應該盡早切除這種害台的毒瘤」。
記者陳威叡／台北報導
吳欣岱說，柯文哲為了製造自己的話題聲量，常用奇怪的比喻來形容兩岸關係，但是這次以醫師身分，誤導民眾對攝護腺癌的認知，逼得台灣泌尿科醫學會必須出面澄清。而面對爭議的方式，竟然是讓沒有醫學相關背景的發言人「說明」原意，完全沒有對自己講過的話負責，也沒有任何歉意。
吳欣岱列舉，過去柯文哲胡亂舉例來比喻兩岸關係，2017年形容兩岸是床頭吵床尾合、2019年初比喻美中台關係是「強盜搶銀行」、2019年又喊話「你統我，我也能統你」、上個月再拿糖尿病來比喻統獨議題，身為角逐台灣總統大位的參選人，用輕浮及不負責任的態度面對國際議題，實在是相當可笑。
吳欣岱嘲諷，沒吃過豬肉也看過豬走路，柯文哲不會開刀也在泌尿科實習過吧？再沒有至少自己也有攝護腺，攝護腺癌如果在早期發現、治療，能夠讓患者有較長的餘命，這是臨床上的事實。柯文哲身為醫生沒有醫術、作為政治人物沒有道德，「台灣人應該盡早切除這種害台的毒瘤。」