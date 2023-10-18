特企／小七蛋糕必買清單　網狂推「這款」超驚豔！

以多款熱門蛋糕佔據超商蛋糕銷售排行的「統一蛋糕屋」，推出全新新品「蜜雪甜心蛋糕」，香甜柔軟蛋糕體添加蜂蜜領導品牌「蜜蜂工坊」特選優質龍眼蜂蜜，一入口就能感受到美好蜂蜜香氣，內餡則選用芬蘭進口的Valio發酵奶油和紐西蘭奶油打發的滑順奶霜，更令人驚喜的是奶霜中還藏著蜂蜜果醬，雙重餡料讓蛋糕口感大滿足，讓人想一口接一口！在忙碌的下午來一塊蜜雪甜心蛋糕，彷彿置身咖啡廳一般，在辦公室就能享受一頓療癒的下午茶。
不只療癒下午時光，香甜柔軟的蛋糕也是上班族們的早餐首選，用甜蜜的滋味為自己一天的工作打氣，更受網友激推：「超級好吃」、「奶霜裡還有蜂蜜果醬！好驚喜」、 「又香又甜真的療癒我上班的厭世感」、「以前台北都買不到，現在終於也買得到了」！
之前只有在嘉南地區開賣的蜜雪甜心蛋糕，在網友們敲碗、努力集氣之下，全臺7-ELEVEN都能夠買到啦！即日起~11/6 ，至7-ELEVEN購買統一蛋糕屋蜜雪甜心蛋糕+CITY CAFE中杯美式/拿鐵(冰熱任一件) 組合價55元，無論是當早餐或是下午茶都超划算，喜歡甜食的妳千萬別錯過！
統一蛋糕屋蜜雪甜心蛋糕優惠活動
即日起至11/6於7-ELEVEN購買蜜雪甜心蛋糕+CITY CAFE中杯美式/拿鐵(冰熱任一件) 享優惠價55元(最多可省25元)。
*廣編內容圖示僅供參考，產品以實物為主。
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