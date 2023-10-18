▲MODEL N商用電動車與MODEL B量產登場2023鴻海科技日！同步宣告Luxgen n7接單破五千張！

我是廣告 請繼續往下閱讀
MODEL N電動物流車登場 MODEL B量產版優化現身
首度登場的MODEL N電動物流車，期望提供運輸業者全新的電動車解決方案。外型方面，賦予子彈式車頭設計，配備自動翻轉貨艙登車踏板，兩側及後方安全警示投射燈，一鍵開啟電動後捲門，期望能提供更安全、更舒適、更有效率的優勢，帶給物流業者全新的運輸體驗。
此外，去年首度亮相的MODEL B智能跑格Crossover，除了延續先前的各界好評，也吸收了不少優化建議，量產版設計上，保留最受歡迎的科技簡約、空氣力學造型設計，包括S-DUCT導流設計、Air Curtain D柱氣簾等，但在車長、車寬略為調整。MODEL B科技含量方面，採用新一代中央集中式EEA架構，將能支援更多功能的智能座艙－智控駕駛模式，亦可搭載15.6吋IVI車用資訊娛樂、電子數位後照鏡、Matrix LED智慧頭燈 - UWB(超寬頻通訊技術)數位鑰匙等，未來車廠客戶可因應市場需求選擇搭配。
科技日上多台MODEL C陣容也相當受到矚目，而以MODEL C為基礎所打造的Luxgen n7國產電動休旅車也透過鴻海董事長劉揚偉的分享，透露其已獲得超過5,000張訂單，正積極快速的朝向首波目標7,000張邁進。而MODEL C也已完成多項測試驗證，如：耐久測試、泡水測試、爬坡/高速性能測試，也已於美國完成冬/夏季實驗。此外，鴻海科技集團未來也會提供MODEL C性能版與續航版的衍伸車，搭載更強的動力、更快的0到100km加速表現及更長的續航力，讓品牌客戶選擇。
近期相當熱門的MODEL C，在台灣已取得正式車牌，意味這此電動SUV已滿足主管機關規範的安全、汙染、噪音、耗能四大類檢測，可正式上路及提供予客戶銷售。目前在台灣已有品牌客戶採用，並正式開賣，鴻海將在11月陸續量產交車，預計明年第一季消費者就能開上路！
力推CDMS商業模式 服務跨入電動世代的傳統車廠
「現在鴻海正在從一家製造服務公司轉型為平台解決方案供應商！」鴻海董事長劉揚偉在活動開場，特別向準備跨入電動車領域的傳統車廠喊話，「鴻海的CDMS（委託設計製造服務）商業模式為汽車產業提供完整且能客製化的解決方案。這種商業模式能大幅減少投入的成本，並且縮短上市時間，而這兩點正是決定未來電動車成功的關鍵要素。」
劉揚偉董事長與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳透露，兩家公司將合作開發下世代人工智慧與機器人生產系統，加速全球工業數位化的進展，同時在鴻海推出的智慧電動車、智慧製造、智慧城市等三大平台領域探索運用NVIDIA系統，持續優化智慧未來的可能性。
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「製造智慧這種全新的製造業已經崛起，而生產這些智慧的資料中心就是人工智慧工廠。作為全球最大的製造商，鴻海具有在全球建立AI工廠的專業知識和規模。我們很高興擴展與鴻海的長達十年的合作，以加速人工智慧工業革命。」
ZF Chassis鴻海切入電動車市場的關鍵佈局
緊接著，今年2月加入鴻海，擁有37年車界經驗的關潤策略長登場提到，價格昂貴、充電困擾、無法獲利這三個痛點，讓電動車成為傳統車廠很沈重的負擔！他認為，「透過鴻海的CDMS商業模式，有效運用供應鏈中模組化的零組件，輔以平台化的開發策略，將能加速電動車的開發時程！」關潤進一步透露，「目前鴻海已有14個正在接觸的潛在客戶，累計有23個開發專案正在執行中！」他進一步從產業、法規面分析，特別看好印度以及日本將會是下一個深具電動車發展潛力的市場。
HHTD23上午場節目中，特別安排關潤策略長與ZF執行長 Holger Klein 博士對談，暢談雙方對於電動車未來的看法，也分享了ZF Chassis合資公司對鴻海與ZF雙方的重要性。ZF集團董事Stephan von Schuckmann也應邀參加了鴻海科技日。
ZF執行長 Holger Klein 博士表示，「亞太和全球市場的電動車業務發展快速，前景樂觀。ZF憑藉領先的解決方案和合作夥伴關係，走在電動車業產創新的前端。今後，和鴻海雙方將充分發揮彼此的能力，擴大在燃油車和電動車領域的產品範圍。早在1988年，ZF集團就開始在臺灣開展業務，我們與鴻海的業務合作將進一步加強我們在亞太區和全球的實力，在向『下一代出行』邁進的進程中，提升雙方的影響力。」