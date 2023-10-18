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MODEL N商用電動車與MODEL B量產登場2023鴻海科技日！同步宣告Luxgen n7接單破五千張！

▲MODEL N商用電動車與MODEL B量產登場2023鴻海科技日！同步宣告Luxgen n7接單破五千張！
▲MODEL N商用電動車與MODEL B量產登場2023鴻海科技日！同步宣告Luxgen n7接單破五千張！

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「2023鴻海科技日（HHTD23）」於10月18日舉辦，活動中除了首度現身的MODEL N電動物流車，以及MODEL B量產版車型以外，更邀請NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen）與ZF執行長Holger Klein 博士登台。鴻海蔣尚義半導體策略長以及關潤（Jun Seki）電動車策略長也首次同時現身，與外界分享鴻海在半導體以及電動車領域的發展方向與最新進展。

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2023鴻海科技日邀請NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳一同參與。
2023鴻海科技日邀請NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳一同參與。
MODEL N電動物流車登場 MODEL B量產版優化現身

首度登場的MODEL N電動物流車，期望提供運輸業者全新的電動車解決方案。外型方面，賦予子彈式車頭設計，配備自動翻轉貨艙登車踏板，兩側及後方安全警示投射燈，一鍵開啟電動後捲門，期望能提供更安全、更舒適、更有效率的優勢，帶給物流業者全新的運輸體驗。

首度登場的MODEL N。
首度登場的MODEL N。
座艙內期望提供更佳的舒適度與便利性。
座艙內期望提供更佳的舒適度與便利性。
中控台中央除了下方冰箱以外，更有可收納式餐桌，提升便利性。
中控台中央除了下方冰箱以外，更有可收納式餐桌，提升便利性。
此外，去年首度亮相的MODEL B智能跑格Crossover，除了延續先前的各界好評，也吸收了不少優化建議，量產版設計上，保留最受歡迎的科技簡約、空氣力學造型設計，包括S-DUCT導流設計、Air Curtain D柱氣簾等，但在車長、車寬略為調整。MODEL B科技含量方面，採用新一代中央集中式EEA架構，將能支援更多功能的智能座艙－智控駕駛模式，亦可搭載15.6吋IVI車用資訊娛樂、電子數位後照鏡、Matrix LED智慧頭燈 - UWB(超寬頻通訊技術)數位鑰匙等，未來車廠客戶可因應市場需求選擇搭配。

MODEL B以量產規格現身，提供實體後視鏡作為選擇以外，也提供雙采車色，並針對車內數位儀表板加大、重新修改座椅造型等優化。
MODEL B以量產規格現身，提供實體後視鏡作為選擇以外，也提供雙采車色，並針對車內數位儀表板加大、重新修改座椅造型等優化。
科技日上多台MODEL C陣容也相當受到矚目，而以MODEL C為基礎所打造的Luxgen n7國產電動休旅車也透過鴻海董事長劉揚偉的分享，透露其已獲得超過5,000張訂單，正積極快速的朝向首波目標7,000張邁進。而MODEL C也已完成多項測試驗證，如：耐久測試、泡水測試、爬坡/高速性能測試，也已於美國完成冬/夏季實驗。此外，鴻海科技集團未來也會提供MODEL C性能版與續航版的衍伸車，搭載更強的動力、更快的0到100km加速表現及更長的續航力，讓品牌客戶選擇。

科技日上多台MODEL C陣容相當受到矚目。
科技日上多台MODEL C陣容相當受到矚目。
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳於MODEL C上留下簽名。
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳於MODEL C上留下簽名。
近期相當熱門的MODEL C，在台灣已取得正式車牌，意味這此電動SUV已滿足主管機關規範的安全、汙染、噪音、耗能四大類檢測，可正式上路及提供予客戶銷售。目前在台灣已有品牌客戶採用，並正式開賣，鴻海將在11月陸續量產交車，預計明年第一季消費者就能開上路！

力推CDMS商業模式 服務跨入電動世代的傳統車廠

「現在鴻海正在從一家製造服務公司轉型為平台解決方案供應商！」鴻海董事長劉揚偉在活動開場，特別向準備跨入電動車領域的傳統車廠喊話，「鴻海的CDMS（委託設計製造服務）商業模式為汽車產業提供完整且能客製化的解決方案。這種商業模式能大幅減少投入的成本，並且縮短上市時間，而這兩點正是決定未來電動車成功的關鍵要素。」

劉揚偉董事長與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳透露，兩家公司將合作開發下世代人工智慧與機器人生產系統，加速全球工業數位化的進展，同時在鴻海推出的智慧電動車、智慧製造、智慧城市等三大平台領域探索運用NVIDIA系統，持續優化智慧未來的可能性。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「製造智慧這種全新的製造業已經崛起，而生產這些智慧的資料中心就是人工智慧工廠。作為全球最大的製造商，鴻海具有在全球建立AI工廠的專業知識和規模。我們很高興擴展與鴻海的長達十年的合作，以加速人工智慧工業革命。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示將與鴻海合作開發下世代人工智慧與機器人生產系統。
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示將與鴻海合作開發下世代人工智慧與機器人生產系統。
ZF Chassis鴻海切入電動車市場的關鍵佈局

緊接著，今年2月加入鴻海，擁有37年車界經驗的關潤策略長登場提到，價格昂貴、充電困擾、無法獲利這三個痛點，讓電動車成為傳統車廠很沈重的負擔！他認為，「透過鴻海的CDMS商業模式，有效運用供應鏈中模組化的零組件，輔以平台化的開發策略，將能加速電動車的開發時程！」關潤進一步透露，「目前鴻海已有14個正在接觸的潛在客戶，累計有23個開發專案正在執行中！」他進一步從產業、法規面分析，特別看好印度以及日本將會是下一個深具電動車發展潛力的市場。

HHTD23上午場節目中，特別安排關潤策略長與ZF執行長 Holger Klein 博士對談，暢談雙方對於電動車未來的看法，也分享了ZF Chassis合資公司對鴻海與ZF雙方的重要性。ZF集團董事Stephan von Schuckmann也應邀參加了鴻海科技日。

ZF執行長 Holger Klein 博士表示，「亞太和全球市場的電動車業務發展快速，前景樂觀。ZF憑藉領先的解決方案和合作夥伴關係，走在電動車業產創新的前端。今後，和鴻海雙方將充分發揮彼此的能力，擴大在燃油車和電動車領域的產品範圍。早在1988年，ZF集團就開始在臺灣開展業務，我們與鴻海的業務合作將進一步加強我們在亞太區和全球的實力，在向『下一代出行』邁進的進程中，提升雙方的影響力。」

鴻海董事長劉揚偉與鴻華先進總經理李秉彥合影。
鴻海董事長劉揚偉與鴻華先進總經理李秉彥合影。

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