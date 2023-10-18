盼平息戰火！拜登飛抵以色列 以總理納坦雅胡機場親迎、相擁致意
以巴戰火延燒導致加薩地區平民嚴重死傷，在美國總統拜登（Joe Biden）拜訪前夕，當地醫院更遭砲轟傳500死。拜登在當地時間18日上午10時50分左右，已經抵達本古里安機場（Ben Gurion Airport）與以色列總理納坦雅胡會面，這趟行程他將表達對以色列對抗哈馬斯的支持，並聽取以色列如何最大程度減輕平民傷亡的規劃。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國總統拜登搭乘的「空軍一號」專機於當地時間周三上午11時，降落以色列特拉維夫的本古里安機場（Ben Gurion Airport）。根據《以色列時報》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與總統赫佐格（Isaac Herzog）都親自到場迎接，拜登還與納坦雅胡互擁致意。
此前加薩一間醫院發生爆炸，導致至少500人死亡，這令拜登原訂與中東數國的四方峰會也因此告吹。約旦駐美國大使卡瓦爾（Dina Kawar）指出峰會已被取消，美國政府被告知「現在還不是時候」，分析則認為與約旦、埃及、和巴勒斯坦權力機構領導人之間的峰會取消，顯示拜登的外交斡旋努力受挫。
不過在前往以色列的訪程期間，白宮國家安全會議發言人柯比預計拜登將會和納坦雅胡進行雙邊會晤，同時也會與以色列戰時緊急內閣會面，有機會能與對抗哈馬斯的第一線以軍和親人遭俘為人質的以色列平民見面。