2023百貨週年慶第2波！新光三越信義、遠百A13明開跑　優惠懶人包

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📍新光三越-信義新天地A4、A8、A9、A11：10/19~11/12 線上DM
單館累計滿5,000送5,000點、化妝品單筆滿2,000送2,000點，首七日skm pay限定，名品／大家電／法雅客／[i]Store／SAMSUNG智慧館單筆滿10,000送10,000點。
📍遠東百貨-信義A13：10/19～11/19 線上DM
首12日國際精品單筆滿1,0000送1,000；化妝品／內睡衣單筆滿2,000送200，首12日單筆滿1,0000加送200；百貨服飾當日滿5,000送500，滿5,0000再加送500；大家電單筆滿1,0000送1100。
📍微風信義：10/19～11/06 線上DM
高級珠寶滿30,000贈15000點；國際精品滿10,000贈10000點；名品服飾、時尚生活滿；香氛保養、化妝品、運動名品滿3,000贈3000點
📍微風松高：10/19～11/06 線上DM
時尚家居滿10,000贈5000點；
📍微風南山：10/19～11/06 線上DM
高級珠寶、3C滿30,000贈15000點；國際精品滿10,000送10000點；生活家電滿10,000送5000點；流行名品滿5,000贈5000點；香氛保養、atré滿3,000贈3000點。
【雙北地區】
📍新光三越-台北南西店：10/5～10/22 線上DM
📍新光三越-台北站前店：12/1～12/18
📍美麗華百樂園：10/3～10/22 線上DM
📍大葉高島屋：10/5～10/24 線上DM
📍誠品生活信義店：9/15～10/31 線上DM
📍誠品生活松菸店：9/15～10/31 線上DM
📍Global Mall-新北中和：10/19～10/31 線上DM
📍Global Mall-板橋車站：10/5～10/18 線上DM
📍Global Mall-南港車站：10/19～10/31 線上DM
📍Global Mall-林口A9：10/19～10/31 線上DM
📍iFG 遠雄廣場：10/18～10/29 線上DM
📍Mega City板橋大遠百：10/19～11/07 線上DM
📍比漾廣場：10/19～11/01 線上DM
📍MITSUI OUTLET PARK林口三井：10/20～11/12 線上DM
📍新光三越-台北天母店：10/26～11/19 線上DM
📍台北SOGO百貨忠孝店：11/9～11/20 線上DM
📍台北SOGO百貨復興店：11/9～11/20 線上DM
📍微風台北車站：11/9～11/29 線上DM
📍台北SOGO百貨天母店 ：11/29～12/10 線上DM
【台中、嘉義、台南】
📍豐原太平洋百貨：9/28～10/22 線上DM
📍新光三越-台中中港店：10/5～10/29 線上DM
📍新光三越-嘉義垂楊店：10/5～10/29 線上DM
📍Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：10/13～11/5 線上DM
📍MITSUI OUTLET PARK台中港三井、台南三井：10/20～11/12 台中港線上DM、台南三井線上DM
📍遠東百貨嘉義店：10/26～11/29 線上DM
📍新光三越-台南中山店：10/5～10/22 線上DM
📍南紡夢時代購物中心：10/19～11/15 線上DM
📍台南遠東百貨成功店：10/26～11/29 線上DM
📍新光三越-台南西門新天地：11/9～12/3 線上DM
【高雄、屏東】
📍Global Mall-新左營車站：10/5～10/31 線上DM
📍Global Mall-屏東市：10/5～10/31 線上DM
📍高雄漢神巨蛋：10/12～11/7 線上DM
📍屏東太平洋百貨：10/19～11/6 線上DM
📍高雄大遠百：10/26～11/15 線上DM
📍高雄SOGO百貨：11/5～11/20 線上DM
📍新光三越-高雄左營店：11/10～12/4 線上DM
📍新光三越-高雄三多店：11/10～12/4 線上DM
📍高雄漢神百貨：11/23～12/24 線上DM
【花東】
📍遠東百貨花蓮店：10/19～11/22 線上DM