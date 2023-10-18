特企／不敵成本、缺工壓力！「行銷自動化」為廣告業迎來數位轉型

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為了優先解決這些行銷困境，「轉客來」成功開發出數位廣告報表系統（TC-Report）和AI數位廣告管理平台，能夠快速生成數據報表，一站式管理各種廣告媒體的廣告花費，並實現即時監控廣告帳戶。使廣告AM成功減少70% 的拉報表時間、增加2~3倍的客戶承接量及節省每位AM一個月28K的人力成本，有效的提高行銷效率，也讓AM能夠提供客戶更專業的數據分析與優化建議。
曾擔任JustAD公司副總的周南儀對數位行銷領域的挑戰深有體會，因此正式加入轉客來擔任CEO。她表示：「在後疫情時代，廣告市場狀態與競爭改變，人力與求才面臨前所未有的挑戰，如何留住人才、降低營運成本及提供高品質服務是現今最大的課題，而轉客來的TC-Report確實能解決以上廣告產業困境，並降低企業整體成本，提高產能與服務效率，還能兼顧ESG永續發展。這也是我投入轉客來的原因，我很期待與轉客來攜手，協助廣告產業數位轉型，改善內部作業效率，提升競爭優勢。」
轉客來的創辦人盧又溱表示：「隨著周南儀的加入，轉客來將更快速地打開行銷領域的市場，她在廣告媒體領域的專業知識、廣告人脈和豐富的代理商經營經驗將為公司的發展提供寶貴的資源，共同推廣這些創新的解決方案，使數位廣告領域迎來轉型浪潮。」