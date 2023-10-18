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特企／不敵成本、缺工壓力！「行銷自動化」為廣告業迎來數位轉型

▲周南儀加入轉客來。（圖／品牌提供）
▲周南儀加入轉客來。（圖／品牌提供）

本報訊

AI 發展來勢洶洶，在數位廣告上的應用也雨後春筍般出現，不論是自動優化廣告素材或是給予廣告建議，都更加智慧化。「轉客來策略行銷顧問」（TargetConvert）也相當看好AI在數位行銷上的應用，致力於開發將AI運用在行銷自動化的SAAS（Software as a Service；軟體及服務）系統。縱使 AI 趨勢銳不可擋，但在後疫情時代下，行銷產業面臨市場競爭更為激烈及行銷人才缺乏、人力成本上升、工時增加及招募訓練不易等問題，若不能加速「數位轉型」，優化行銷的作業流程，解放行銷人的雙手，讓人才做更有策略規劃、服務客戶這種更有價值的工作，人員的流失會更加嚴峻。

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在人才荒挑戰之下，廣告代理商或行銷公司中依舊存在許多工人智慧的地方，利用手動產出報表、透過 Excel 管理廣告花費或是人工監控廣告等，耗時又耗力。不僅無法提升產能與效率，還會因行銷人被這些瑣事耗費大量心力，無法好好將其價值發揮在優化與分析上，導致客戶滿意度下降，因此對工作更加倦怠，增加出走的風險。

為了優先解決這些行銷困境，「轉客來」成功開發出數位廣告報表系統（TC-Report）和AI數位廣告管理平台，能夠快速生成數據報表，一站式管理各種廣告媒體的廣告花費，並實現即時監控廣告帳戶。使廣告AM成功減少70% 的拉報表時間、增加2~3倍的客戶承接量及節省每位AM一個月28K的人力成本，有效的提高行銷效率，也讓AM能夠提供客戶更專業的數據分析與優化建議。

曾擔任JustAD公司副總的周南儀對數位行銷領域的挑戰深有體會，因此正式加入轉客來擔任CEO。她表示：「在後疫情時代，廣告市場狀態與競爭改變，人力與求才面臨前所未有的挑戰，如何留住人才、降低營運成本及提供高品質服務是現今最大的課題，而轉客來的TC-Report確實能解決以上廣告產業困境，並降低企業整體成本，提高產能與服務效率，還能兼顧ESG永續發展。這也是我投入轉客來的原因，我很期待與轉客來攜手，協助廣告產業數位轉型，改善內部作業效率，提升競爭優勢。」

轉客來的創辦人盧又溱表示：「隨著周南儀的加入，轉客來將更快速地打開行銷領域的市場，她在廣告媒體領域的專業知識、廣告人脈和豐富的代理商經營經驗將為公司的發展提供寶貴的資源，共同推廣這些創新的解決方案，使數位廣告領域迎來轉型浪潮。」

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