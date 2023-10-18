郭台銘生日送蘭花！柯文哲稱讚「郭董比較簡單」：國民黨太複雜
藍白合上週舉行首次幕僚會面，但國民黨與民眾黨對初選產生候選人的方式產生歧見，鴻海集團創辦人郭台銘陣營反而看到「柯郭合作」曙光，今（18）日恰逢郭台銘生日，民眾黨總統參選人柯文哲被問到此事，他表示有送蘭花並寫生日快樂，至於跟郭台銘合作，柯文哲認為「郭董那邊比較簡單，國民黨太複雜，到底誰是老闆？」
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日下午出席第一屆台灣永續金獎表揚典禮，被問到藍營指責民眾黨要為藍白無法整合負責？柯文哲表示，先決定戰略，再決定戰術，要想如何贏過民進黨參選人賴清德、政黨輪替，「我看國民黨在想的是如何贏過柯文哲，大家心裡都有數」，他強調大家合作是要選贏，不是參選而已。
今日正好是郭台銘生日，被問到郭台銘生日有送禮嗎？柯文哲回應說有送蘭花，有寫生日快樂，至於如何跟郭營合作？柯文哲說，「郭董那邊比較簡單，不像國民黨太複雜，國民黨到底誰是老闆」、「有時候金溥聰講一講，侯辦又出來，跟朱立倫講的不太一樣，每次都很confused（困惑）」。
針對藍白合恐破局，媒體追問跟侯友宜當面談比較好？柯文哲坦言，也是可以，其實要見面也不是不可以，回去考慮看看。