台泥張安平站台安全儲能櫃　擁「防火、阻熱及滅火」3大特色

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張安平分析，目前社會上最關切的儲能火災議題，重點在於儲能櫃內的電池起火是滅不掉的，必須快速降溫阻止電池延燒，才能解決。他指出台泥UHPC儲能櫃EnergyArk的設計，可以在5分鐘內注水讓電池降溫，就不會延燒到所有電池以及電盤。他強調台泥希望推出安全的儲能系統，讓未來城市電網在一個安全又有效率的用電情況下，更有彈性韌性實用性。
台灣積極提升再生能源佔比已是政府既定政策方向，搭配儲能讓綠電更有效率運用，是不可避免的趨勢，政府更訂定了2030年台灣併網型儲能建置量須達5.5GW的目標。但近半年台灣許多縣市都發生了儲能案場遭周遭社區抗議導致無法動工的案例，因此「安全」成為儲能在國內能否突破瓶頸的關鍵。
台泥儲能推出的UHPC儲能櫃EnergyArk以「防火、阻熱及滅火」三特色來徹底解決儲能安全問題。首先是利用UHPC高性能混凝土材質具低導熱性，達成防火阻熱。張安平就形容，「水泥製程高溫是常態，所以如何處理火、平衡火對台泥來說是幾十年來的核心競爭力」。此外，UHPC也具備高強度、比101大樓強度還強1.5倍的特質，EnergyArk以此做為儲能櫃外殼材質，搭配台泥儲能研發的能源管理系統，能在偵測到電池異常時，以安全為首要考量，優先降溫電池。
若電池持續熱失控，台泥儲能EnergyArk即自動啟動自主設計的專利滅火系統，5分鐘內高壓注入超過9000公升水量而保持櫃體完整，確保淹沒電池模組，徹底阻斷熱失控達到滅火。EnergyArk UHPC儲能櫃特別把櫃體設定成方形10呎櫃，可自由彈性組合，相較於市場上均是20呎40呎的金屬儲能貨櫃，EnergyArk不僅在建置儲能案場空間配置上具有彈性，於發生意外時，可將風險控制於一個10呎UHPC櫃內，大幅降低營運風險。
台灣地小人稠，不可能全部都靠戶外大型儲能案場支撐再生能源為主的電網，走向分散式電網的未來，儲能勢必要走入建築物室內，台泥儲能推出的UHPC儲能櫃EnergyArk具備消防署以及中科院雙認證，成為最安全的室內儲能解方。EnergyArk有40 、60及1000三種不同電池容量的規格，可適用於室內外場域。