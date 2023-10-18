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工商業拚綠色轉型卻好「碳焦慮」　台達電推低碳解決方案

▲全球產業積極佈局綠色轉型，但同時間也好「碳焦慮」，台達電推低碳解決方案。（圖／記者許家禎攝，2023.10.18）
▲全球產業積極佈局綠色轉型，但同時間也好「碳焦慮」，台達電推低碳解決方案。（圖／記者許家禎攝，2023.10.18）

記者許家禎／台北報導

台灣國際智慧能源週登場，台達電以能源永續AlwaysOn為概念，展示運維期可長達十年、甚至二十年的台達DeltaGrid低碳解決方案。隨著歐盟碳邊境稅試行、RE100等國際倡議影響力擴大，全球產業開始產生碳焦慮並積極佈局綠色轉型以提升競爭力。此次針對企業人力不足以精確執行碳盤查的困境，展示DeltaGrid CEM碳排管理系統，幫助企業產出符合ISO國際規範的組織型碳盤查、產品碳足跡報表。

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台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，基於「環保 節能 愛地球」的經營理念及長期耕耘的電力電子核心技術，台達全球據點長期以來持續導入多種節能方案，並增加再生電力使用比例。

2010至2022年間，台達電整體生產廠區已減少約27.6萬噸的碳排量，高效節能的產品與方案從2011至2022年亦為全球客戶減少約2,105萬噸的碳排量，且台達電在2022年達到全球再生電力使用比率63%的里程碑。

此次展出的能源基礎設施產品，已導入台達全球廠辦運行，成效斐然。台達秉持社會共好與能源永續的理念，提供有志投入能源轉型的公部門與民間企業「有效、安全、長期運維」的解方，為台灣能源轉型的穩步前行提供穩固動力。

本次台達展位共分為低碳廠辦、低碳交通、低碳電網、原廠零時差運維等四大區域，針對企業減碳焦慮、車輛電動化趨勢、智慧電網穩定運行，以及導入能源基礎設施後的長期運維難題，提供從產品設計到系統規劃安裝，以及365天原廠在地運維服務。

DeltaGrid能源管理系統整合了太陽能變流器（PV Inverter）、功率調節系統（Power Conditioning System, PCS）、儲能系統(Energy Storage System, ESS)，以及交/直流充電樁……等產品，以AI智慧調控做到最佳化能源使用效率。此外，DeltaGrid® 能源管理系統同時在今年9月領先業界於光儲充應用取得工控系統IEC 62443-3-3資安認證，更可有效協助客戶強化資安韌性。

同時，本次展覽也將展出台達電能源基礎設施年度新品，電網級儲能系統Magic Cube，以10呎貨櫃為基礎，單位容量高達1.4MWh，便於運送、安裝，可依照案場彈性連接擴容串接，達到高能量密度容量，最佳化土地面積配置。此外也展示結合創能、儲能、電動車充能的工商業光儲充解決方案，解決企業綠電不足、發電時段與用電時段難以匹配的難題，最大化綠電使用效益。

展覽期間，台達電亦規劃《低碳永續對話》演講，攜手台灣經濟研究院陳彥豪所長、安永聯合會計師事務所林群堯執行副總經理、VicOne王應達產品經理等外部講師，以及台達能源專家，分享台灣淨零碳排法規現況與產業分析、企業碳管理執行要點、電動車充電網路的資安對策，以及台達低碳能源解決方案，助力企業接軌國際趨勢，邁向淨零永續未來。




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