5429萬進口蛋待銷毀！政院也憂環境污染　農業部詳解處理規劃

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農業部畜牧司副司長李宜謙接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，這些雞蛋並非全部都是殼蛋，其中其實有約174萬顆的量是液蛋，目前以冷凍方式保存，來源國包含巴西等國，且其中來自巴西的液蛋是由台農發公司進口，其餘到期殼蛋則是採低溫冷藏保存。
📍行政院也憂環境污染
然而，近期有許多民眾擔心大批雞蛋銷毀會產生環境污染疑慮，日前環境部提到，曾為此事與農業部在行政院進行討論，並達成共識。
李宜謙說，國內有60多家再利用堆肥業者具有相關執照、符合環保單位規範，且平時就有持續處理堆肥相關業務，畜產會將採取公開招標方式，尋找合適的業者協助將雞蛋處理為堆肥，後續都會依照其堆肥處理程序辦理、屬相關業者一般作業內容，因此本來環保單位就有密切監測其作業，也不會有污染問題。
換言之，這次雞蛋銷毀經公開招標、委託業者辦理即可，相關業者本來就在環境部與地方環保單位的管理下，因此不用擔心環境污染問題。對於當次與行政院、環境部等溝通的內容，李宜謙表示，行政院同樣不清楚相關情況、也擔心環境污染問題，因此農業部進行相關說明後，行政院也放心了，且當時環境部也在場。
📍近日招標、年底處理完成
此外，李宜謙表示，畜產會近2天就會公開招標，經過28天的等標期後，預計在6週左右處理完相關堆肥，所以最快年底才能處理完成，且過程中都會由畜產會監控，並由廠商依照其作業程序，通知地方衛生單位、環保單位等，讓大家都來監督，一定公開透明。
至於相關費用，李宜謙說，實際費用目前還無法估算，需等待決標結果，但經過畜產會估計，若以1公斤處理費用10元來計算，3000多公噸的雞蛋處理費用約要3000多萬，而運費以1公斤3元計算，總計約需要4000多萬的費用，至於廠商製成堆肥後出售的獲利就比較難評估。
另，李宜謙提到，堆肥成品最終會由廠商出售，並不會再轉交給畜產會或農業部處置，因此相關獲益都屬於廠商，並不會回饋到農業部。
📍10月、11月各進250萬穩定庫存
李宜謙表示，目前規劃10月持續進口約258萬顆、11月進口256萬顆進口雞蛋，並維持每天1000萬到3000萬的庫存，而國人一天的雞蛋需求量約為2000萬顆，後續進口的量僅為國人每天需求量的10分之1，希望後續不要再出現有雞蛋過期銷毀的情況。
為避免後續有雞蛋在面臨銷毀情況，李宜謙說，進口的雞蛋會作為加工用，做成液蛋等加工品後，儲存時間會比生鮮殼蛋長很多，不會打擊到國內生鮮雞蛋市場，且1000到3000萬顆庫存的浮動範圍，相較於國人一天消費量，其實不算大，後續節慶到了、需求量突然很大，也可以調度使用。