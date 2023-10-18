不知道主人病逝了！忠犬1年多來「天天現身」醫院門口 現況曝光
「忠犬小八」劇情又再度上演！狗狗對人類的忠心，相處過的飼主們最知道，而日前在菲律賓，就有一隻名叫摩根(Morgan)狗狗每天守候在醫院門口，原來是主人染疫住院後不幸病逝，但不知情的牠就這樣天天在醫院門口出現一年多，直到近期終於被動保機構安置，情誼感動無數網友。
記者潘毅/綜合報導
菲律賓動保機構動物王國基金會(The Animal Kingdom Foundation)近期分享一樁案例，一位名叫摩根(Morgan)的狗狗，與主人感情相當好，但是主人在去年不幸罹患新冠肺炎，最終在隔離期間病逝在醫院中，而摩根全然不知主人的生死情況，每天都會跑到醫院門口等待對方。
這期間主人的遠房親戚也多次摩根帶回家，但牠仍會想盡辦法脫逃，堅持要在馬尼拉中央大學醫院門口等待主人走出來的那一刻。醫院人員也被摩根的深情所感動，再加上牠十分乖巧，因此很受院方所有人的歡迎，每當摩根出現，都會為牠準備水與食物，避免牠因此忘了進食。
最終摩根的故事傳到了動物王國基金會(The Animal Kingdom Foundation)耳裡，他們決定協助院方先安置摩根，幫忙找下一個可以安度餘生的新家，同時也替牠做健檢、接種疫苗等等，讓在天堂的前飼主不必再擔心摩根了。