快訊／大樂透10/17頭獎1.95億！幸運兒「一注獨得」　中獎縣市曝

不知道主人病逝了！忠犬1年多來「天天現身」醫院門口　現況曝光

▲一隻名叫摩根(Morgan)狗狗每天守候在醫院門口，直到近期終於被動保機構安置。（圖／FB@The Animal Kingdom Foundation）
▲一隻名叫摩根(Morgan)狗狗每天守候在醫院門口，直到近期終於被動保機構安置。（圖／FB@The Animal Kingdom Foundation）

記者潘毅/綜合報導

「忠犬小八」劇情又再度上演！狗狗對人類的忠心，相處過的飼主們最知道，而日前在菲律賓，就有一隻名叫摩根(Morgan)狗狗每天守候在醫院門口，原來是主人染疫住院後不幸病逝，但不知情的牠就這樣天天在醫院門口出現一年多，直到近期終於被動保機構安置，情誼感動無數網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
菲律賓動保機構動物王國基金會(The Animal Kingdom Foundation)近期分享一樁案例，一位名叫摩根(Morgan)的狗狗，與主人感情相當好，但是主人在去年不幸罹患新冠肺炎，最終在隔離期間病逝在醫院中，而摩根全然不知主人的生死情況，每天都會跑到醫院門口等待對方。

▲乖巧的摩根相當受到醫院的歡迎，但護理人員也不忍心看牠痴痴等待。（圖／FB@The Animal Kingdom Foundation）
▲乖巧的摩根相當受到醫院的歡迎，但護理人員也不忍心看牠痴痴等待不會回來的主人。（圖／FB@The Animal Kingdom Foundation）
這期間主人的遠房親戚也多次摩根帶回家，但牠仍會想盡辦法脫逃，堅持要在馬尼拉中央大學醫院門口等待主人走出來的那一刻。醫院人員也被摩根的深情所感動，再加上牠十分乖巧，因此很受院方所有人的歡迎，每當摩根出現，都會為牠準備水與食物，避免牠因此忘了進食。

▲動物王國基金會(The Animal Kingdom Foundation)耳裡，他們決定協助院方先安置摩根，幫忙找下一個可以安度餘生的新家。（圖／FB@The Animal Kingdom Foundation）
▲動物王國基金會(The Animal Kingdom Foundation)耳裡，他們決定協助院方先安置摩根，幫忙找下一個可以安度餘生的新家。（圖／FB@The Animal Kingdom Foundation）
最終摩根的故事傳到了動物王國基金會(The Animal Kingdom Foundation)耳裡，他們決定協助院方先安置摩根，幫忙找下一個可以安度餘生的新家，同時也替牠做健檢、接種疫苗等等，讓在天堂的前飼主不必再擔心摩根了。


被小朋友嫌「長得好醜」！黑色巴哥委屈哭了　主人心疼：牠聽得懂

誤會主人快淹死！賓士貓嚇到用「雙腳行走」　一看烙跑：救不了你

柏油路浮出「整顆貓頭」！他嚇壞：被斬首了？　真相曝光超無言

貓狗排泄物不要沖馬桶！獸醫揭可怕後果　「正確方法2招」可解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞