籌組策略聯盟加入高雄CityGPT生態系　陳其邁參觀鴻海科技日

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市長陳其邁表示，高雄是工業起家的城市，因此高雄的智慧城市不是只做數位轉型，還要同步進行淨零轉型，例如碳交所、淨零學院的設置，以強化城市整體的競爭力。
陳其邁說明，高雄在智慧城市評比中是六都表現最佳的城市，為了不要瞎子摸象、落入推動智慧城市的誤區，讓各資料庫應用服務及解決方案欠缺聯繫，高市府與鴻海集團簽署合作備忘錄，攜手規劃「CityGPT」城市治理平台，以規格化、系統化、模組化的方式來進行資料庫的提供，或是平台的建立，並讓如鴻海集團般大型的系統整合商藉由串連各資料庫跟應用服務方案，提供高效率的城市治理，讓市民享受最貼心的智慧服務，讓高雄成為全台智慧城市的典範。
經發局局長廖泰翔說明，市府與鴻海於今年4月9日簽署「智慧城市投資意向書」，鴻海正式宣告進駐亞灣設立南區總部及國際研訓中心，將以Model T做智慧城市發展的基礎，電動巴士的設計、研發及製造都在高雄，並運用鴻海資通訊系統整合能力，打造「CityGPT」智慧城市平台，更有效率、有系統的整合所有城市相關的數據資料，提供予市民與政府相關服務，這次鴻海科技日即向大眾展示彼此合作推動亮眼成果。
廖泰翔表示，鴻海在高雄的投資布局，包含電池、電動巴士、軟體、智慧城市、高雄總部等項目，預計3年內將在高雄投資250億元，創造在地近2,000個就業機會，在市府的全力協助下，各項目也已逐步落實展現成果，高雄電池中心落腳和發產業園區，10月19日將舉行上樑儀式，最快明年中可以量產Made in Taiwan酸離鐵電池，提供電動巴士、乘用車、儲能相關領域所需。電動車生產基地將進駐橋頭科學園區，另將在亞灣建立集團台灣總部南部服務中心，成立國際研訓中心做為南向基地，目前駁二第七倉庫整修工程接近尾聲，預計近期將正式啟用。