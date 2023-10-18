屏縣敬老卡加碼補助　搭火車點數提高至每月500元

屏東縣政府敬老卡計劃自今年7月1日起，首次推出社福卡點數搭乘火車的服務。現在，經過幾個月的成功運作，該計劃將再次推出特別加碼優惠，讓長者們更容易享受這項便捷的交通服務。自10月起，每月的補助點數將調高至500元。
記者莊全成／屏東報導
根據社會處的統計數據，自今年7月1日開始提供火車搭乘補助的敬老卡計劃，使用人次較上半年成長116%。屏東縣社福卡搭乘火車的次數不受限制，只要起站或迄站位於本縣境內站點，該次車資在每月的500元補助點數內都將全額補助。因此，長輩們每個月都能享受這項特殊的優惠，使搭乘火車成為更方便的選擇，因此每月的搭車人次已達2萬6千人次。
開放搭乘火車的服務也帶動了敬老卡的申請量，上半年成長了76%。而隨著重陽節的到來，特別推出加碼賀禮。從10月起，每次搭車的點數將從330元加碼至500元，這一措施在統計數據中顯示，10月上半月的申請量暴增了180%。
如果您已經擁有敬老卡，即日起，請前往縣內的33處鄉(鎮、市)公所或屏東市的8處聯合里辦公室，調高您的乘車加碼金至500元。如果您尚未擁有敬老卡，只要您年滿65歲，攜帶身分證、2張2吋照片和印章，即可前往任一處公所辦理申請，或者您也可以在網上申請，瀏覽「屏東縣便民服務整合申辦平台」進行線上申請。