平價版Apple Pencil減價1700 閹割「壓力感測」功能挨酸：買信仰
蘋果昨（17）日晚間突發新品，於官網上架新款的Apple Pencil，但並非是功能更強悍可以更換筆頭的Apple Pencil 3，而是被閹割的平價版Apple Pencil USB-C版本，售價2690元，較最貴的二代Apple Pencil便宜了1700元，是目前官方最便宜的Apple Pencil，但少了對於繪圖者相當重要的壓力感測，讓不少網友開酸「是買信仰嗎」。
記者周淑萍/綜合報導
Apple Pencil USB C版本同樣擁有像素等級的精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度，採用霧面外觀設計，能以磁力吸附收納於 iPad 側面，但不支援無線充電和配對，需移除帽蓋，透過USB-C 連接線進行配對和充電，搭配 iPad Pro 的 M2 機型使用時，可支援懸浮功能。
相較於Apple Pencil 2少了無線充電、無線配對，同時也沒有點兩下轉工具和壓力感測功能，雖然價格相對便宜，但2690元的價格，放在觸控筆市場還是屬於高價等級，讓網友忍不住開酸，「這是Apple Pencil 1.5還是Apple Pencil SE」、「不能磁吸充電的話幹嘛買原廠」。
尤其對於沒有「壓力感測」網友的砲火就更加猛烈，認為「毫無價值，只剩信仰」，而需要繪圖的用戶直指「沒有壓力感應，對於畫畫的人很傷欸！」甚至狠酸「不畫畫只作筆記首選這支筆」、「雙擊、壓力感測是原廠唯二優勢，這支都沒有，是加值信仰嗎？」