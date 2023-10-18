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傳流感疫苗爆拒打潮！疾管署揭各廠牌接種率　最低是「這廠牌」

▲高端疫苗（綠色包裝）疫苗接種率為48%，目前並非接種率最低的疫苗廠牌。（圖／記者林志怡攝，2023.10.02）
▲高端疫苗（綠色包裝）疫苗接種率為48%，目前並非接種率最低的疫苗廠牌。（圖／記者林志怡攝，2023.10.02）

記者林志怡／台北報導

近期許多民眾對於高端流感疫苗存有疑慮，近期更傳出有不少民眾因為不想打到高端廠的疫苗，導致流感疫苗整體接種意願低落。對此衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，截至18日為止，公費流感疫苗已使用約226.3萬餘劑，接種進度較去年同期212.6萬劑，增加約13.6萬劑，沒有打氣低落的情況。

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高端公司生產的新冠肺炎疫苗因緊急授權等，引發一系列爭議，導致不少民眾對於其後續採購韓國疫苗大廠原液、分裝製成的流感疫苗也相當不信任，近期更傳出因此出現流感疫苗打氣衰退的情況。

曾淑慧指出，國光公司349.3萬劑（占50%）、賽諾菲公司192.1萬劑（占27.5%）、台灣東洋公司86.4萬劑（占12.4%）、高端公司70.7萬劑（占10.1%），而目前國光疫苗接種率為60%、賽諾菲疫苗接種率為47%、東洋疫苗接種率為59%，而高端疫苗接種率為48%。

此外，曾淑慧表示，公費流感疫苗已使用約226.3萬餘劑，接種進度較去年同期212.6萬劑，增加約13.6萬劑，往年公費流感疫苗多在開打前幾週打氣最好，今年也是呈現如此趨勢，雖因國慶連假較去年長，故連假接種量較低，但整體接種進度並無緩慢情事。

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