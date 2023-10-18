賣場換季「家電買一送一」！有電風扇、行動充 今起倒數7天限定
天氣入秋轉涼開始換季！迎接秋冬家電冷暖機、除濕機、暖氣機等採買熱潮，家樂福推出家電大賞，今起限時7天有指定3C家電買一送一優惠，包括電風扇、行動電源、耳機、滑鼠共15品項。全聯則是迎接萬聖節，活動期間到門市喊「不給糖就搗蛋」即可獲得限量糖果一份，還有指定零食、糖果滿199元贈150福利點。
記者鍾怡婷/綜合報導
秋冬換季迎家電購買熱潮，家樂福推出「家電大賞」優惠，即起至10月24日前，選出共15件小家電與3C商品「買一送一」，包括6吋兩段式USB電風扇、行動電源、頭戴式耳機、藍芽滑鼠、充電傳輸線的在優惠內。
並且10月21日、22日、28日、29日加碼優惠，只要到家樂福門市購買家電商品，單筆消費滿4000元送家樂福商店街/美食街200元現金折價券。（單筆最高送200元、每會員限參加1次）
10月24日前，單筆購買家樂福自有品牌商品（不含生鮮）單筆滿599元以上，贈送In Blooom印花樂的環保杯袋兌換券一張，全台限量30,000個，兌換券可自11月開始回到家樂福原領取門市領取環保杯袋。
全聯則是迎接即將到來的萬聖節，即起至11月2日前有三大優惠，包括到全聯買糖果/巧克力糖/常溫果凍，會員單筆每滿199元贈150福利點；咖哩塊單筆任2件現折10元，再送超可愛的福利熊限量萬聖貼紙，一共4種款式；活動期間間內每週六日，購買產銷履歷蔬果商品，單筆滿200元即可現折10元。
10月28日起至10月31日前，消費者只要到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，即可獲得限量糖果1顆，數量有限送完為止。