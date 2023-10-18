閃靈樂迷注意！奧斯陸自由論壇登台　林昶佐曝卸任後下一步

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林昶佐表示，這是奧斯陸自由論壇第四次登台，能見證台灣在這樣的國際會議中扮演更為關鍵的角色，他感到相當榮幸，也感謝人權基金會力挺台灣。
林昶佐說，中國的專制獨裁長期造成印太地區乃至全世界的威脅，台灣更長期是中國在軍事、經濟、外交上打壓的對象，因為一個民主、自由台灣的存在，本身就推翻了中國「亞洲不適用自由、民主和人權價值」的宣稱。
林昶佐進一步以台劇《人選之人》為例，說明該劇除了描繪民主國家的選戰樣貌，更大量觸及各種社會議題，該劇不但在台灣大受好評，更吸引許多中國觀眾翻牆而來。林昶佐說，台灣自由開放的環境，豐富了台灣的影視、音樂創作，更把自由、民主、人權價值透過作品，帶到全世界甚至中國的華語觀眾。
林昶佐提到，台灣一直處在對抗中國威脅的前線，擁有相當豐富的經驗，也希望能貢獻所能、深化與國際社會的連結。
由於奧斯陸自由論壇曾邀請林昶佐以閃靈樂團主唱身份演出，但林因為公務繁忙而婉拒。林在演講最後也向觀眾說明，明年他將卸下立委一職，未來說不定有機會以歌手身份重回奧斯陸自由論壇，並以吼腔喊出「I will definetly see you very soon!」也引起滿場觀眾的掌聲與的歡呼。