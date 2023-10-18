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閃靈樂迷注意！奧斯陸自由論壇登台　林昶佐曝卸任後下一步

▲林昶佐出席奧斯陸自由論壇台灣場。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲林昶佐出席奧斯陸自由論壇台灣場。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

奧斯陸自由論壇台灣場今（18）日在台開講，邀請來自各國人權鬥士與會，無黨籍立委林昶佐在演講中分享，台灣如何透過影視、音樂作品等軟實力傳遞自由、民主等理念；短講最後，林也向觀眾說明他將卸下立委一職，期待未來以閃靈主唱身分登上自由論壇舞台。

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由美國人權基金會（Human Rights Foundation）舉辦的奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum）台灣場今天於台北 W Hotel飯店舉行，邀請來自肯亞、韓國、加拿大、美國、敘利亞、史瓦帝尼、印尼等國的人權工作者，分別登台分享其個人或國家遭受人權迫害、為民主自由奮鬥的故事，並吸引滿場的觀眾，而林昶佐年中就曾受邀到論壇的挪威主場演講、與談，年底再次受邀，分享台灣位處對抗中國獨裁勢力前線的經驗。

林昶佐表示，這是奧斯陸自由論壇第四次登台，能見證台灣在這樣的國際會議中扮演更為關鍵的角色，他感到相當榮幸，也感謝人權基金會力挺台灣。

林昶佐說，中國的專制獨裁長期造成印太地區乃至全世界的威脅，台灣更長期是中國在軍事、經濟、外交上打壓的對象，因為一個民主、自由台灣的存在，本身就推翻了中國「亞洲不適用自由、民主和人權價值」的宣稱。

林昶佐進一步以台劇《人選之人》為例，說明該劇除了描繪民主國家的選戰樣貌，更大量觸及各種社會議題，該劇不但在台灣大受好評，更吸引許多中國觀眾翻牆而來。林昶佐說，台灣自由開放的環境，豐富了台灣的影視、音樂創作，更把自由、民主、人權價值透過作品，帶到全世界甚至中國的華語觀眾。

林昶佐提到，台灣一直處在對抗中國威脅的前線，擁有相當豐富的經驗，也希望能貢獻所能、深化與國際社會的連結。

由於奧斯陸自由論壇曾邀請林昶佐以閃靈樂團主唱身份演出，但林因為公務繁忙而婉拒。林在演講最後也向觀眾說明，明年他將卸下立委一職，未來說不定有機會以歌手身份重回奧斯陸自由論壇，並以吼腔喊出「I will definetly see you very soon!」也引起滿場觀眾的掌聲與的歡呼。

▲林昶佐說明卸任立委下一步。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲林昶佐說明卸任立委下一步。（圖／林昶佐辦公室提供）

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