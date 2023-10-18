NBA／不想再安逸！Simmons霸氣宣示：我要變得比全明星更好
美國職籃NBA布魯克林籃網隊前鋒Ben Simmons，在上個賽季如願以償離開費城76人，當時甚至曾公開表示他「再也不想」待在76人，與總管Daryl Morey不合也早已不是新聞。轉戰籃網後，雖然上賽季因背部傷勢提前關機，但在今年傷癒歸隊後，Simmons對媒體霸氣表示，自己想要變得比全明星更好。
實習記者陳品翔/綜合報導
27歲的Ben Simmons，職業生涯場均可貢獻14.7分、7.8個籃板和7.5次助攻，是一名兇悍的防守者，生涯曾三次入選全明星賽、兩次獲得年度防守一隊殊榮。但轉隊至籃網後，上賽季出賽的42場比賽中，場均僅能得到6.9分、6.3個籃板和6.1次助攻，是進NBA以來成績最慘澹的一季，雖然可能受到傷勢影響，但確實讓人擔心Simmons是否能恢復到最好的狀態。
在今年賽季，Ben Simmons即將回到球場，「就個人而言，我想回到我應該有的水準，我想成為一名全明星，甚至想比全明星更好，這就是我想要成為的。我從不嘗試與自己共存，要選擇安逸的話，那我不如去釣魚。」
雖然擁有出色的防守能力，但向來以投籃能力為人詬病的Ben Simmons，在即將帶來的新賽季能不能有所突破，受到許多球迷及媒體們關注，而籃網隊能否挺進季後賽，也端看Simmons能做出多少貢獻。