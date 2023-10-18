路跑／全台首創直播報名 2024台新女子路跑首次新增台中場
WOMEN CAN! TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑今（18）日宣布報名正式啟動，這場賽事旨在鼓勵女性參與運動、勇敢做自己，記者會上臺北市體育局呂生源專門委員、臺中市政府秦熙嶽市政顧問兩人齊喊：「WOMEN CAN!」讚聲支持全民運動發展，邀請女孩結伴報名參加，一起跑向更好的自己！
記者路皓惟/綜合報導
2024台新女子路跑首場將於3月24日在臺中市中央公園率先開跑，4月14日則回到熟悉的臺北市政府市民廣場，即日起正式開放報名。除了提供台新卡友限量專屬優惠折扣，加碼台新瑰密獎外，為了幫女孩們爭取更多好康，更首次攜手「李老闆集團」首創路跑賽事線上直播報名，將在人氣帶貨女王-柒柒花媽FB直播線上開賣，賽事夥伴adidas、森田藥粧、L.ERICKSON等也將提供豐富好禮加碼贈送。
現今世界的趨勢是追求運動平權，職業女性爭取自我實現的過程中，也別忘了抽空運動，平衡工作與生活的壓力，記者會現場就有來自警察、義消、醫護、教職、金融、空服等不同行業的女力代表，她們除了在職場上表現得游刃有餘，馬場上也個個都不是省油的燈！
「週三不加班，跑步好好玩！」這是台新銀行路跑社喊出的口號，身為行員的尉皓雯開始接觸跑步的契機就是因為公司的跑步社團。每週三大家準時下班，和社團夥伴們一起跑步，互相鼓勵，一個人跑得快，一群人跑得更遠，就是這樣才會跑到現在。
電商「直播帶貨」相信大家不陌生，但「路跑賽事線上直播報名」你看過嗎？2024台新女子路跑聯手「李老闆集團」，將由旗下知名直播主柒柒花媽、Miya在FB粉專線上直播，全台首創網路直播搶賽事名額，透過指定線上管道完成報名，即可享有adidas好禮，還有機會再獲得森田藥粧面膜組、L.ERICKSON運動髮圈，直播期間報名人數達標將再加碼抽adidas鞋款。
作為台新女子路跑的合作夥伴，adidas也將推出女性專屬訓練營，提供多對一的訓練方式，讓跑者體驗被配速員包圍，享受多方位專業訓練及服務，讓更多跑者挑戰無痛完賽，一起勇敢跨出舒適圈，要和所有女性一起跑起來！