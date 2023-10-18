福商勝進口蛋流向曝光！乖乖衰捲風波 嚴正聲明：均用國產雞蛋
台灣各界持續關注「進口雞蛋」流向！據農業部最新提供的資料中，有9間液蛋加工業者購買進口蛋加工轉製，但其中福商勝蛋品混用國產液蛋，卻標示不實，把原產地標示為台灣，賣給多間食品大廠、團膳業者，更有媒體報導指出，乖乖食品也在其中。對此，乖乖公司也發出嚴正聲明回應了。
記者潘毅/綜合報導
綜合媒體報導，根據農業部提供給立委有關「中央畜產會調度殼蛋給殺菌液蛋加工業者資料」指出，計有兆福、福商勝、金寶蛋品、新德貿、中一食品、勤億蛋品、台南蛋品、津鼎食品、永成蛋品，九家液蛋加工業者購買中央畜產會專案進口雞蛋，其中福商勝混用國產液蛋標示產地為台灣後，銷售至統皓、宜興、珍品軒、第一餐盒、華信食品及乖乖等業者。
對此，乖乖公司也做出回應表示，今(18)日部份媒體報導，農業部回函立法院立委關於進口蛋混合液蛋流向事項，其中指出可能流向本公司之疑慮，特此本公司提出嚴正聲明：
1.本次部分媒體報導之進口蛋混合液蛋原料，並非乖乖公司採購品項。
2.乖乖公司採用生鮮雞蛋之產品為「孔雀餅乾」「孔雀捲心餅」兩系列，均嚴格採用國產生鮮雞蛋做為原料。
3.孔雀餅乾系列所使用為國產蛋黃液,孔雀捲心餅系列使用為國產帶殼洗選蛋，均指定符合CAS規範之國產牧場，並可完整溯源，絕非部分媒體所指之混合液蛋。
4.乖乘公司在台深耕經營55年，一直以來強調使用台灣在地農特產，主打真材實料，同時希望帶給消費者單純、健康的飲食體驗:本次新聞報導嚴重誤導消費者，影響乖乖公司商譽，特此嚴重聲明並保留法律追訴權，以免不實資訊造成廣大消費者誤解。同時乖乖公司也感謝各界和消費者們對於乖乖品牌之支持與愛護，乖乖公司將持續提供美味安心的產品，積極把關消費者的食用安全!