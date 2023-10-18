文物修復特展發掘台灣教育史 重溫長榮中學百年校園故事

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本次特展透過精彩修復過程，呈現了這段時期的重要歷史事件，述說宣教師如何跟本土信徒合作，透過募款活動，幫助長老教中學得以正式立案，並完成了東門教會大禮拜堂的建設，維護日治時期這場台灣重要的公眾運動之歷史記憶。除此之外，東門教會與長榮中學也透過歷史教育，幫助人們更深刻地了解這段故事，對於教會、台南乃至台灣的重要性。
國立臺灣歷史博物館館長張隆志表示，感謝長榮中學與東門教會願意給予博物館機會，使博物館與社區能有更加緊密的連結，並感謝市府文資處對於台灣歷史與文化資產保存的重視與推動，台史博才有機會參與在這場展覽當中，期待未來這份連結能夠讓台灣歷史推廣有更多的連結與可能性，大家一起繼續加油。
台南市文化資產管理處長林喬彬表示，本次展覽是世界記憶國家名錄計畫推動的重要成果之一，不僅修護並保存了重要的歷史文獻，更透過一系列活化利用文獻的活動，如展覽、工作坊、演講、青年培力等，用淺顯易懂、實際體驗的方式讓公眾了解這段鮮為人知的歷史，非常難得。未來文資處也將持續協助台南東門巴克禮紀念教會和長榮中學爭取中央經費，持續修復並妥善保存這些珍貴的歷史文獻。
東門巴克禮紀念教會牧師劉炳熹在致詞時提到，這次展覽是一場意外，在大家的努力促成下，才有機會能夠來到台史博辦展覽，這將成為東門教會和長榮中學面對歷史文物的思考和呈現的一個重要里程碑。透過歷史的修復和推廣，不僅讓人們更深刻了解台灣這片土地，也透過不同的媒介，以不同的角度實踐傳教，展現全新的面貌。
長榮中學謝温淑牧師表示，透過東門巴克禮歷史教育推廣協會與伊麗莎白文化資產維護中心的協助，長榮中學的文物得以有效的活化成為市民與師生的幫助，除此之外修復過程得以真實地呈現在觀展民眾的眼前，讓人們更深刻了解修復的艱辛以及所需的技術和知識。