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路跑／台新女子路跑聯手兩大直播天后　帶貨女王柒柒花媽FB開賣

▲2024台新女子路跑全台首創直播報名，邀請「李老闆集團」旗下知名直播主直播主柒柒花媽（右）Miya人妻妹紙（左）臉書粉專直播線上開賣。（公關提供）
▲2024台新女子路跑全台首創直播報名，邀請「李老闆集團」旗下知名直播主直播主柒柒花媽（右）Miya人妻妹紙（左）臉書粉專直播線上開賣。（公關提供）

記者路皓惟/綜合報導

當提到電商「直播帶貨」，多數人都能聯想到各式各樣的商品，但你有想過「路跑賽事線上直播報名」嗎？2024台新女子路跑聯手業界大咖「李老闆集團」人氣直播主柒柒花媽與Miya人妻妹紙，全台首創直播報名，將賽事報名體驗升級到前所未有的層次。

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「李老闆集團」旗下知名直播主柒柒花媽和Miya將在FB粉專進行線上直播，邀請全台的路跑愛好者用不同方式搶到賽事名額，柒柒花媽表示：「這是一次與眾不同的挑戰，首度將直播與路跑賽事完美融合。」

談到直播不得不提柒柒花媽與Miya的超高人氣，以及超強帶貨能力，從事直播8年的柒柒花媽曾締造單場單品項2小時1200萬業績的驚人紀錄；擁有5年直播主經驗的Miya也不遑多讓，作為Line直播的紀錄保持人，曾單場直播創下驚人的1000萬業績，至今還無人能超越。

直播產業變遷快，兩人也不斷求新求變，保持競爭力，兩人也分享了直播最瘋狂的事蹟，柒柒花媽在生完小孩的隔天馬上開播，連月子都還沒做完就進公司工作，Miya表示，自己生產前還在醫院直播，產後直接在月子中心開播，小孩還在身後的保溫箱中，讓粉絲以為那只是裝飾品。

台新女子路跑賽事擁有專業的帥哥配速員，每一年都幫助超過萬名女性一步步突破，享受路跑的樂趣，柒柒花媽說：「不僅有帥哥帶著跑，還會在路途中提供擦汗、遞水等服務，這一定能吸引女性朋友的目光和腳步。」

值得一提的是，在指定的直播時段完成報名，將能獲得由adidas提供的豐富好禮，以及有機會再獲得森田藥粧面膜組和L.ERICKSON運動髮圈。另外，直播期間的報名人數達標，將加碼抽adidas最新鞋款。

Miya表示：「我們希望通過直播分享參賽的樂趣，邀請所有女性朋友一同參與。」她提到，雖然許多媽媽因為照顧家庭和小孩等原因，可能覺得練跑是很大的挑戰，但這次台新女子路跑會是重新點燃運動熱情的機會，她也鼓勵所有媽媽，透過這次的活動，一同找回運動的初心和自信。

「WOMEN CAN！」一直是台新女子路跑的精神核心，鼓勵女性沒有做不到的事，不論在哪個階段都能追求自己所愛。身為運動愛好者的Miya，平時熱衷於重訓、核心訓練，每天都給自己跳繩1萬下的目標，她表示：「別人做得到，我們也可以！鼓勵大家透過運動找回自信，散發出自己的光芒。」

柒柒花媽和Miya的客群中高達95%是女性，其中80%是母親身分，而這兩位知名直播主也是人母，兩人希望能透過自身的努力，為所有女性打氣，「好的身材是靠努力爭取來的！」

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