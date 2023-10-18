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梁世宗自爆為了演《我的女神室友斗娜》跑去打醫美！秀智跳水拚了

▲《我的女神室友斗娜》由秀智、梁世宗（右）主演，2人為戲做出許多努力。（圖／Netflix）
▲《我的女神室友斗娜》由秀智、梁世宗（右）主演，2人為戲做出許多努力。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

Netflix最新影集《我的女神室友斗娜》找來《愛的迫降》導演李正孝執導，秀智、梁世宗擔任男女主角。現年30歲的梁世宗不再是「國民弟弟」，所以他為了跟「童顏」秀智配對，特地跑去打醫美，語出驚人笑翻全場。

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▲導演李正孝（左起）、秀智、梁世宗出席《我的女神室友斗娜》記者會。（圖／Netflix）
▲導演李正孝（左起）、秀智、梁世宗出席《我的女神室友斗娜》記者會。（圖／Netflix）
《我的女神室友斗娜》改編自WEBTOON漫畫《愛上姐姐的理由》，故事講述平凡的大學生李元峻（梁世宗 飾）與退役的K-pop偶像斗娜（秀智 飾）意外同居，斗娜誤會元峻是狂熱的「私生飯」，好在只是誤會一場，她反過來想要多瞭解元峻的一切。

問及接演這部作品的契機，秀智分享：「其實這是一個從未接觸過的角色，當初在看劇本時，內心一直有微微的悸動，甚至看到後面自己還會尖叫，讓我很想爭取，我覺得可以勝任這個角色。」她也透露《斗娜》第一集有落水戲，為了作品克服怕水的障礙，「其實我滿怕水，對於水會有個恐懼感，但當鏡頭開始拍攝，我就突然感到自信心，對於要下水也沒有那麼害怕，感覺自己真正融入斗娜的角色了！」

▲▼劇中，秀智飾演的角色「斗娜」跟她本質一樣都是歌手。（圖／Netflix）
▲▼劇中，秀智飾演的角色「斗娜」跟她本職一樣都是歌手。（圖／Netflix）
▲▼劇中，秀智飾演的角色「斗娜」跟她本質一樣都是歌手。（圖／Netflix）
 
梁世宗因出演《浪漫醫生金師傅》其中角色「都仁範」廣為人知，後續主演的《愛情的溫度》、《雖然30但仍17》也創下不錯成績，因此有了「國民年下男」、「國民弟弟」封號。今年30歲的他，在《斗娜》飾演大學生，他分享接演心得：「在看劇本的時候，感覺到心跳跳得很快，內心一直有被重擊的感覺。所以雖然要演出大學生，但還是很興奮可以接下這個劇本，也覺得與大家一起完成這個作品是非常有意義的事。」

梁世宗甚至為了演好「大學生」，自爆付出許多努力，「我為了拍攝，其實也有去做了（醫美）雷射手術，而在作品拍完到現在，體重也增加了3公斤。不過大家放心，我在劇中還是依然保持很帥氣的臉龐。」主持人對此感到驚訝，表示：「從來沒有人在記者會中如此語出驚人！」

事實上，《我的女神室友斗娜》中的「斗娜」是K-pop團體Dream Sweet成員之一，跟秀智偶像身分相符；劇組為了演唱會橋段，特地到日本拍攝，導演李正孝對此表示：「其實我對於演唱會的拍攝完全沒有經驗，我沒有想到當一個浪漫劇集的導演需要做這麼多事！但非常感謝團隊，也很感謝秀智的付出，畢竟秀智一個人要完成演出、唱歌、跳舞，更要在大舞台上表演，她真的是我心中最符合斗娜的人選！」

《我的女神室友斗娜》總計9集，10月20日下午3點在Netflix獨家上線。

▲梁世宗為了演好大學生李元峻，特地跑去打醫美雷射、減重3公斤。（圖／Netflix）
▲梁世宗為了演好大學生李元峻，特地跑去打醫美雷射、減重3公斤。（圖／Netflix）

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