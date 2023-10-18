梁世宗自爆為了演《我的女神室友斗娜》跑去打醫美！秀智跳水拚了

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問及接演這部作品的契機，秀智分享：「其實這是一個從未接觸過的角色，當初在看劇本時，內心一直有微微的悸動，甚至看到後面自己還會尖叫，讓我很想爭取，我覺得可以勝任這個角色。」她也透露《斗娜》第一集有落水戲，為了作品克服怕水的障礙，「其實我滿怕水，對於水會有個恐懼感，但當鏡頭開始拍攝，我就突然感到自信心，對於要下水也沒有那麼害怕，感覺自己真正融入斗娜的角色了！」
梁世宗因出演《浪漫醫生金師傅》其中角色「都仁範」廣為人知，後續主演的《愛情的溫度》、《雖然30但仍17》也創下不錯成績，因此有了「國民年下男」、「國民弟弟」封號。今年30歲的他，在《斗娜》飾演大學生，他分享接演心得：「在看劇本的時候，感覺到心跳跳得很快，內心一直有被重擊的感覺。所以雖然要演出大學生，但還是很興奮可以接下這個劇本，也覺得與大家一起完成這個作品是非常有意義的事。」
梁世宗甚至為了演好「大學生」，自爆付出許多努力，「我為了拍攝，其實也有去做了（醫美）雷射手術，而在作品拍完到現在，體重也增加了3公斤。不過大家放心，我在劇中還是依然保持很帥氣的臉龐。」主持人對此感到驚訝，表示：「從來沒有人在記者會中如此語出驚人！」
事實上，《我的女神室友斗娜》中的「斗娜」是K-pop團體Dream Sweet成員之一，跟秀智偶像身分相符；劇組為了演唱會橋段，特地到日本拍攝，導演李正孝對此表示：「其實我對於演唱會的拍攝完全沒有經驗，我沒有想到當一個浪漫劇集的導演需要做這麼多事！但非常感謝團隊，也很感謝秀智的付出，畢竟秀智一個人要完成演出、唱歌、跳舞，更要在大舞台上表演，她真的是我心中最符合斗娜的人選！」
《我的女神室友斗娜》總計9集，10月20日下午3點在Netflix獨家上線。