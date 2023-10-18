T1／台鋼獵鷹積極爭取在臺南建小巨蛋　球團：規劃未來成為主場

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台鋼獵鷹王炯棻董事長致詞時表示：「職業運動需要三大要素，在地化、經濟循環及去賭化，球團跟整個城市連結，市民支持職業球隊才會長久，台鋼獵鷹是聯盟小老弟，第一年爐主，在講求認真、專業、守紀律的台鋼集團，去年我們一闖冠軍賽，相信大家也都看到了我們的耕耘與努力，對於這個新的起 點，我們感到非常興奮，能讓鷹援軍們繼續對獵鷹產生認同感，未來希望獵鷹在台南是爆滿的，我們期待一個精彩的賽季！」
休賽期間獵鷹陣容再進化，上季令各隊無解的三塔陣容，加入進攻華麗且破壞力十足的冠軍球員金恩，穩定的制霸禁區外再添利刃，強力外援之外，還有本土看板球星「喇叭」張博勝、鋒線搖擺人郭少傑及後場新血高承恩加盟，搭配獵鷹陣中的年度新人王谷毛唯嘉與本土鋒線群，今日會前更宣布三位準獵鷹球員蘇奕晉、藍少甫、白薩加盟，讓獵鷹戰力值備受矚目。
獵鷹球團會中率先公布年度口號「鷹One」，「鷹One」取自台語「永遠」的諧音，裡面的「鷹」代表的是台鋼獵鷹，而「One」則代表全隊一心，每個人都要「All In One」，這不僅僅是一個口號，也展現了團隊的年度目標。錢韋成總經理表示：「團隊的年度目標非常明確那就是奪冠，上個賽季我們與冠軍擦肩而過，站在上季的基石上，繼續一步一步的前進，每一次訓練和比賽，全隊目標一致，致力於實現這個唯一的目標，我們堅持不懈，團結一心，掃除奪冠的所有障礙。我們相信只要保持拚搏的精神和決心，無論遇到多大的挑戰和困難，我們都能克服，目標就是為自己為團隊爭取最高榮耀。」
球團於今日記者會揭曉新球衣，包含原有的獵鷹紅、晶鑽白重新命名「晶耀白」進行改款，兩套球衣都以簡約設計展現果斷球風，並融入初代球衣元素，意味延續過往經歷持續累積實力，側邊加入台鋼代表色的金色羽翼，象徵為勝利拼搏的剛毅決心，而新推出的鈦鋼金球衣，俐落的幾何展現獵鷹大膽具侵略性的進攻，底紋的鑽石切面意象與台鋼代表色金色結合，象徵台鋼與球迷們作為球員最堅強的後盾。
台鋼獵鷹主場開幕戰將於12月16日至17日火熱登場，球團精心規劃了7週活動主題，分別為代表獵鷹的「鷹One」開幕主題活動、「支援前憲」公益週、下半季有更多與贊助商的合作，特別是球團與新夥伴全球人壽不僅攜手推動國內籃球，並規劃「ONE LOVER」女力主題週，「BEST ONE」、「鷹世代」主題活動、獵鷹傳統「小兵童One」兒童主題週及「雷霆ONE軍」最終戰。