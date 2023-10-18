每人1460元「吃到龍蝦、活鮑與牛排」 高CP值鐵板燒將進微風南山
近年來訴求無菜單預付制的高價鐵板燒風起雲湧，「初魚鐵板燒」在短短數年間在全台開出12家鐵板門店，仍在積極展店中；樂多多集團「明水然.樂」也緊追在後，接連開出5家門店，台中宴會龍頭新天地於去年11月剛開幕「樂葵法式鐵板燒」，9月底立刻有二店插旗七期豪宅商圈，台北首店也即將於今年年底進駐微風南山，並於今(18)日舉行簽約儀式，餐價初步規劃竟然將比照台中，每人每餐1,460元。
記者葉盛耀/綜合報導
「樂葵法式鐵板燒」去年底在台中創立品牌之後，就被許多老饕稱為台中必吃、CP值與顏值最高的無菜單鐵板燒餐廳，且經常一位難求。樂葵法式鐵板燒提到，鐵板燒約有近百億的市場規模，而定價超越千元以上的中高價鐵板燒約占50億，這一波無菜單預付制鐵板燒浪潮來勢洶洶，對市場原有高價位鐵板燒衝擊巨大，因為以往需要付到每人3000元高價鐵板燒才會吃到的龍蝦、活鮑，竟然只要半價格就能享受得到。
樂葵法式鐵板燒副總經理林國威也指出，「無菜單」可以大幅減少食材備製品項，將損耗降到最低，還能透過集中採購降低成本，「預付制」可以有效降低顧客No Show率，安排最適人力，降低人力浪費；而「同步開桌」則能讓人效發揮到極致；業者將「無菜單」、「預付制」及「同步開桌」樽節下來的成本，回饋到食材等級上，就能創造讓客人趨之若鶩的超高CP值菜單，造成一位難求的滿客率，達成營收、利潤與顧客滿意度三贏的局面。
此次進軍台北信義圈，進駐微風南山「樂葵法式鐵板燒」預計將比照台中餐價，每人每餐目前將可訂為1,460元，除了發揮新天地餐飲集團高檔食材的採購優勢，將龍蝦、南非活鮑、北海道M級干貝、瀨戶內海生蠔、日本鰤魚、宜蘭櫻桃鴨胸、美國Prime牛小排等七大夢幻食材一網打盡，更秉持打造頂級宴會廳的手筆，斥資3000萬建構極致奢華用餐空間，初估於今(2023)年底於台北微風南山的5樓盛大開幕。
事實上，信義商圈內的百貨就有幾家親民價格卻能吃到高檔食材路線的鐵板燒餐廳，像是新光三越A9裡的初魚鐵板燒，每人1800元，能吃到許多日本進口海鮮食材；另外，遠百信義也有明水然.樂鐵板燒，每人餐價1600元，吃得到時令鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛等。每人每餐1,460元，號超高CP值的「樂葵法式鐵板燒」，預計年底進駐微風南山，勢必將再度引起饕客們搶訂鐵板燒餐廳風潮。