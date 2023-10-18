加薩醫院遭轟後抵達！美國安官員：拜登擬向以總理提「尖銳問題」
美國總統拜登出發前往以色列前夕，加薩一間醫院晚間遭砲火攻擊，導致500無辜平民死亡，震驚全球。拜登此行不僅將表達聲援以色列之意，預計也會與以色列政府高層討論平民死傷慘重的加薩走廊戰爭以及如何緩解當地的人道危機，美方官員更透露，屆時拜登在表達支援態度的同時也會提出「尖銳問題」，希望加薩地區的人道困境能獲得解決。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）指出，拜登的座機空軍一號（Air Force One）在當地時間18日上午近11時抵達，鑑於前一天加薩醫院遭到砲火攻擊，而以色列與哈馬斯雙方都未承認此舉，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也安排了最高維安規格迎接拜登，機場所在地的特拉維夫市中心也處於封鎖狀態。
美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）強調，拜登此行在於展現「以美團結一心」的態度，盼能展現不願見到衝突擴大的立場，也希望能夠解決加薩地區的人道困境；同時，拜登也會提出質問以方「知不知道自己正在做些什麼」（where they think they’re going）的問題，但強調會用「以色列真朋友」的態度提問。
英國廣播公司分析指出，拜登中東行本身就是將自己置身於一場「高風險的賭局」之中，就算美方支持以色列的態度早已不言而喻，但其展現對加薩地區的人道關懷、發言警告以色列若佔領加薩將犯下大錯等行為，仍被認為是拜登欲運用其外交影響力，試圖在以巴衝突中尋求穩定，以防中東地區爆發的戰爭升級為世界大戰。