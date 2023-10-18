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桃捷棕線綜合規劃過關！交通部「有條件通過」　總經費456.49億元

▲交通部今（18）日召開捷運審查委員會第60次會議，有條件通過桃園市政府函報桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告。（圖／資料照片）
▲交通部今（18）日召開捷運審查委員會第60次會議，有條件通過桃園市政府函報桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告。（圖／資料照片）

記者許若茵／台北報導

交通部今（18）日召開捷運審查委員會第60次會議，有條件通過桃園市政府函報桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規劃報告，總經費由195.58億元調整為456.49億元。

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交通部指出，本次審查委員會主要就桃園捷運棕線於可行性研究階段採用輕軌系統至綜合規劃階段系統型式變更為中運量系統、經費增加責任歸屬及中央與地方經費分擔等議題進行討論，經委員會一致獲三點共識。

首先，本路線具北北桃捷運系統整合效益，本路線於新北市境內端點站(BRH07)將與臺北捷運新蘆線迴龍站及施工中的萬大線第二期端點站(LG21)交會轉乘，三個捷運計畫可以連結，形成臺北、新北、桃園通勤骨幹，串聯大臺北與桃園地區生活圈，且桃園市人口近年急速成長到達231萬人，已超出107年核定可行性研究階段目標年預估數。

另外，就技術層面而言，本路線將與綠線共用機廠及整合維修資源，部分高架路段縱坡由6%降為5.3%，提高旅客乘車舒適度、增加營運安全性及降低維運成本，克服捷運與市區狹窄道路爭地，有效降低桃園市區交通衝擊。

此外，臺鐵鶯歌至桃園段運能利用將達飽和，棕線將分擔臺鐵短途旅客（桃園火車站至新莊），使臺鐵服務更多中長途旅客。爰經委員會一致認為本路線系統型式確有必要性及合理性，獲共識審查有條件通過。

交通部指出，本次委員會議各委員也提出本計畫因系統型式變更涉及經費增加、責任歸屬及中央與地方經費分擔等，仍須予以釐清。後續請桃園市政府依委員意見修正報告書，經鐵道局檢視並與委員確認後，交通部將循程序陳報行政院審議。

桃園捷運棕線可行性研究於107年5月1日奉行政院核定，路線自桃園市桃園區中正路復興路口，至新莊迴龍地區，全長約11.38公里(地下段6.1公里，高架段5.28公里)，設7座車站，總經費由195.58億元調整為456.49億元。
 

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