桃捷棕線綜合規劃過關！交通部「有條件通過」　總經費456.49億元

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首先，本路線具北北桃捷運系統整合效益，本路線於新北市境內端點站(BRH07)將與臺北捷運新蘆線迴龍站及施工中的萬大線第二期端點站(LG21)交會轉乘，三個捷運計畫可以連結，形成臺北、新北、桃園通勤骨幹，串聯大臺北與桃園地區生活圈，且桃園市人口近年急速成長到達231萬人，已超出107年核定可行性研究階段目標年預估數。
另外，就技術層面而言，本路線將與綠線共用機廠及整合維修資源，部分高架路段縱坡由6%降為5.3%，提高旅客乘車舒適度、增加營運安全性及降低維運成本，克服捷運與市區狹窄道路爭地，有效降低桃園市區交通衝擊。
此外，臺鐵鶯歌至桃園段運能利用將達飽和，棕線將分擔臺鐵短途旅客（桃園火車站至新莊），使臺鐵服務更多中長途旅客。爰經委員會一致認為本路線系統型式確有必要性及合理性，獲共識審查有條件通過。
交通部指出，本次委員會議各委員也提出本計畫因系統型式變更涉及經費增加、責任歸屬及中央與地方經費分擔等，仍須予以釐清。後續請桃園市政府依委員意見修正報告書，經鐵道局檢視並與委員確認後，交通部將循程序陳報行政院審議。
桃園捷運棕線可行性研究於107年5月1日奉行政院核定，路線自桃園市桃園區中正路復興路口，至新莊迴龍地區，全長約11.38公里(地下段6.1公里，高架段5.28公里)，設7座車站，總經費由195.58億元調整為456.49億元。