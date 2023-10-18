久誠建設總經理洪金英榮任西拉雅國際同濟會「候任會長」
久誠建設總經理洪金英今年剛加入創會的西拉雅國際同濟會，並榮任「候任會長」。她除了感謝創會長黃玉珍的信任與會兄會姐們支持外，特別感謝崑山科技大學校友會理事長黃建欣的推薦成為同濟人。
記者張振興/台南報導
以「致力服務兒童與社區」為宗旨的國際同濟會，與獅子會、扶輪社及青商會並列國際性四大社團。洪金英說，非常榮幸能夠加入西拉雅同濟會，首先要由衷地感謝引薦人、雲林土庫同濟會前會長黃建欣，他也是台南市崑山科技大學校友會理事長，在她擔任校友會秘書長期間給予她甚多的指導和鼓勵，並推薦她加入今年甫創會的西拉雅同濟會。由於他的推薦，讓她也認識到這樣一個有著充滿熱情公益精神和學習成長機會的國際社團。
雖然剛入會成為同濟新鮮人，洪金英在眾望所歸之下擔任西拉雅會「候任會長」。在區主席王秀絨和創會長黃玉珍的鼓勵和交談中，洪金英深刻地體會到，同濟會不是孤立的個體，而是一個團隊，一個共同追求熱心公益的大家庭。她也相信，同質性的人總是能夠相互吸引，相聚在一起，不僅是因為有緣，更是因為同濟大家庭都想要幫助他人，成為手心向下的人。
洪金英認為，創會之路充滿了艱辛，她衷心感謝創會長和會兄會姐，並且很樂意承擔下屆會長的重任，並希望開闢一條讓大家能夠順利前行的道路。這條路雖充滿了挑戰，但相信大家攜手前進，一起努力，一定會讓西拉雅同濟會成為一個具有社會貢獻力的公益社團。