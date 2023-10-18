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跟著AI教父吃吃喝喝！盤點黃仁勳來台6大美食踩點行程

▲輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳旋風來台，於今（18）日出席鴻海科技日擔任重要貴賓，訪台期間的美食行程同樣受到關注。（圖／NOWnews資料照）
▲輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳旋風來台，於今（18）日出席鴻海科技日擔任重要貴賓，訪台期間的美食行程同樣受到關注。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳旋風來台，於今（18）日出席鴻海科技日擔任重要貴賓，與鴻海執行長劉揚偉雙方在談論AI技術革命以及合作後，一句「我們夜市見」引起台下觀眾一陣哄堂大笑，可見黃仁勳對夜市的執著不容質疑。《NOWnews今日新聞》盤點他過去跟近期訪台期間的美食踩點行程，跟著AI教父一起吃吃喝喝！

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美食行程1. 饒河夜市麻花卷

今年5月黃仁勳0偽裝現身台北饒河夜市，手上還提著一包「麻花捲」，引起各界熱議，許多網友打趣笑稱「我跟破兆身價的人吃差不多的東西」，不過至今仍未有人知曉黃仁勳到底是買了哪一家的麻花捲。

美食行程2. 寧夏夜市「豆花莊」

黃仁勳本週15日被民眾捕捉到現身台北寧夏夜市的身影，民眾表示，發現店內「熟悉的面孔」，一瞬間還有點不敢置信。據悉「豆花莊」開業至今將近一甲子，在寧夏夜市是非常知名的排隊人氣甜品。

美食行程3. 寧夏夜市「詹記水果」

詹記水果老闆的兒子日前在臉書曬出黃仁勳與父母親合照，並表示「他是台南人，對我們家的『薑汁番茄盤』很懷念！」只可惜由於當日拍照人數太多，此次造訪無法好好坐下來吃水果。

▲（翻攝自／詹記水果老闆兒子臉書）
▲詹記水果老闆的兒子日前在臉書曬出黃仁勳造訪水果店照片。（翻攝自／詹記水果老闆兒子臉書）
美食行程4. 寧夏夜市第89攤「爆漿脆皮魷魚」

律師陳振瑋近日分享巧遇黃仁勳的合照，還請他吃口袋美食脆皮魷魚，對方又驚又喜的收下並道謝。有網友指出，「第89攤」的炸魷魚香氣十足，本就是寧夏夜市的人氣小吃之一。

美食行程5. 老牌川菜「花娘小館」

黃仁勳於5月訪台時，曾在COMPUTEX座談會上提到去了花娘小館，大讚「蒼蠅頭太好吃了」，還說服務好到應該要幫員工加薪。黃仁勳16日再度被民眾直擊出現在小館，與他同桌的正是廣達集團的副董事長與多名高層。業者表示，2桌菜總共是6千多台幣，黃竟豪灑1萬2千元。在現場不僅親切與粉絲合影，更順手替在場粉絲買單。

除了黃仁勳提到的蒼蠅頭之外，水煮牛、肥腸、麻婆豆腐也都是店家Google評論上，民眾讚不絕口的餐點。

美食行程6. 四平陽光商圈「富霸王豬腳」

在結束鴻海科技日行程後，黃仁勳直衝四平陽光商圈的人氣豬腳飯「富霸王豬腳」用餐。據了解，餐廳招牌是「腿扣」，喜歡吃瘦肉的民眾則會點「腿節」，是台北市必吃的豬腳飯。每天中午都會湧入人潮，但今天由於黃仁勳的光顧，直到下午3點都還有人在排隊。

用完餐後，不放過任何美食的「1兆男」接著跑去豆花店吃甜點、逛蜜餞店，黃仁勳一舉一動皆受矚目，AI教父的美食地圖也將不斷更新。

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