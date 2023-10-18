美元「雙率」太吸金！國銀人民幣存款餘額跌破1500億 近10年新低
在美元「雙率」吸金之下，中央銀行今（18）日公布今（2023）年9月本國銀行人民幣存款餘額剩下1426.6億人民幣，月減78.81億人民幣，已連續14個月減少，更創下2013年11月以來新低。
記者顏真真／台北報導
根據央行統計，截至今年9月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為1135.26億元，月減75.49億元；國際金融業務分行（OBU）存款餘額291.34億元，月減3.32億元，合計本國人民幣存款餘額1426.6億元，續減少78.81億元，其中又以DBU帳戶存款減少最多，主要是有廠商以人民幣支付貨款所致，而OBU帳戶則有法人不惜提前解約人民幣定存，轉存美元。
對於人民幣存款餘額持續減少，市場認為主要還是美元太吸金，美元「雙率」不論是匯率還是利率都比人民幣好，因此，吸引個人戶與法人戶紛紛將資金轉到美元定存，而且目前看來美元短線表現仍相對強勢，10年美債殖利率又走揚。
根據央行提供的資料也顯示，10月18日本國提供人民幣存款的專案牌告利率中，1個月天期以永豐銀行3.05%最高、3個月天期陽信銀行1.9%、6個月天期渣打銀行3.0%、9個月天期土銀1.35%、1年期渣打2.5%，但美元定存利率普遍都在3%以上，甚至有銀行推出5、6%以上優存方案。不過，很多高利存款方案也有門檻條件限制，像要求是外幣新資金或是換匯資金，而且目前新台幣兌美元已貶到32.3元價位，價位相對不便宜，這些都要特別留意。