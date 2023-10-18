▲ 2023鴻海科技日預告Model B 2024年Q4量產，Model N現身 進軍物流市場

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今年HHTD23按往例由劉揚偉董事長親自主持，除了推出新的電動車解決方案，揭露鴻海打造的低軌道寬頻通訊衛星外，更邀請NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen）與ZF執行長Holger Klein 博士登台。劉揚偉董事長與NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳透露，兩家公司將合作開發下世代人工智慧與機器人生產系統，加速全球工業數位化的進展，同時在鴻海推出的智慧電動車、智慧製造、智慧城市等三大平台領域探索運用NVIDIA系統，持續優化智慧未來的可能性。
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「製造智慧這種全新的製造業已經崛起，而生產這些智慧的資料中心就是人工智慧工廠。作為全球最大的製造商，鴻海具有在全球建立AI工廠的專業知識和規模。我們很高興擴展與鴻海的長達十年的合作，以加速人工智慧工業革命。」
Luxgen n7預購超過5,000台，2024年1月交車
2022年推出量產版的Model C，目前已完成耐久、泡水、爬坡/高速等多項測試驗證，合作夥伴Luxgen n7也在日前展開預購活動，目前已累積超過5,000張訂單，預計2024年1月就能交車，屆時就能看到n7於路上奔馳的畫面。
鴻海電動車版圖第二彈：跨界休旅Model B 2024年Q4量產
今年鴻海科技日場中焦點之一的Model B以準量產之姿現身，其S-DUCT導流設計、Air Curtain D柱氣簾等外觀設計，與充滿智慧含量的座艙，於消費者問卷調查中獲得高度好評，由於此次Model B以準量產規格登場，因此鴻華也進一步公布量相關規格。Model B在4,320mm更適切的車長下，有著更大級距的2,800mm軸距設定。動力方面Model B在搭載單馬達有著230hp馬力，0～100km/h加速有6.6秒的表現，續航里程更是超過500公里以上。不僅如此Model B更配置15.6吋資訊螢幕、9.2吋數位儀表、電子後視鏡、先進駕駛輔助系統、UWB(超寬頻通訊技術)數位鑰匙等多項科技配備。當然消費者最關心的就是何時能看到Model B量產，這部分預計2024年第四季就能量產，只不過相較於去年Model C已知合作夥伴為Luxgen，而Model C目前則沒有透露合作夥伴訊息，但相信有可能還會是納智捷。
Model N以電動商車進軍物流市場
另一焦點莫過於Model N電動物流車，Model N以創新思維顛覆傳統貨車形象，結合新能源世代提倡永續環保的理念，更多人性化貼心設計。在外型方面，子彈式車頭設計，貫穿式線條，自動翻轉貨艙登車踏板，兩側及後方安全警示投射燈，一鍵開啟電動後捲門，讓駕駛在運送貨物時，能夠更安全、更舒適、更有效率，可望帶給物流業者全新的運輸體驗。除外型充滿科技含量，內部也有收摺式副駕駛座椅、儀表台文件收納區及臨時置物區等規劃，而在5.980mmX2,060mm X2,770m尺碼下也具備2.2噸載種能力與自動翻轉貨艙登車踏板等設計。
2050年淨零碳排 鴻海要求萬家供應鏈夥伴一起推永續
鴻海科技日除了展現創新實力，也不忘淨零減碳愛護地球，會場接駁由鴻海打造的Model T電動公車擔綱，落實永續生態圈－零碳交通。科技日會場，從燈光到空調所產生的碳排放，未來也將藉由鴻海與海洋大學合作專案，透過復育海藻創造出的海洋碳匯進行抵銷，更會爭取自願減量的國際認證。
鴻海已承諾在2050年做到淨零碳排！今年4月，鴻海的2030年減碳目標正式通過了SBTi的認證。鴻海在遵守客戶最高要求的同時，也訂定了鴻海最新的行為準則以及責任標準，並要求1萬家供應鏈夥伴一起提高標準。鴻海幫助供應商取得零廢棄物填埋認證，要求供應商承諾使用100% 再生能源為鴻海生產產品，並協助123 家供應商進行碳盤查，進一步落實公司永續發展目標。
第一屆的科技日，鴻海發表 MIH 開放平台，透過發展標準化、模組化、平台化技術改變傳統的汽車產業體系。第二屆科技日，鴻海推出了三款電動車，Model C、Model E、和Model T，以多元的電動車產品線，展現鴻海在電動車研發生產的速度。第三屆鴻海科技日，鴻海不僅擴大推出Model B和Model V等新電動車款，更重新定義車用領域的CDMS。第四屆的鴻海科技日HHTD23，首次邀請重要合作夥伴上台，鴻海兩位策略長各自分享鴻海在電動車以及半導體端的發展策略。同時今年透過智慧製造、智慧城市、智慧電動車的三大主題，擴大關鍵零組件、軟硬體的展示內容。讓外界清楚鴻海轉型成為平台解決方案供應商的決心。