非畜產會加工液蛋也標示不實！乖乖、珍品軒也受害

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📍中央畜產會委託加工廠處理
中央畜產會日前調配部分進口雞蛋、委託液蛋加工業者將其加工為液蛋，但工廠將原應標示為「巴西、土耳其」的液蛋產品，卻將製成的液蛋產地標示為「台灣」，涉標示不實，因此引發各界不安。
後多位立委於9月底在立院會議中提案，要求「於10日內提供液蛋加工廠將進口蛋加工為冷凍殺菌液蛋並標示原產地為台灣之數量、通路及產品流向等相關書面資料並公布於官網」，而農業部於10月16日行文立法院衛環委員會。
對於中央畜產會調度給加工業者製作成殺菌液蛋的流向，農業部表示，標示不實相關液蛋產品計360公噸，目前全部都放置於畜產會冷凍倉儲中，皆在有效期限內，並未銷售出去，也已要求中央畜產會盡速更正庫存液蛋標示方式，務必遵循相關法規。
📍購買進口殼蛋的加工業者也標示不實
依據農業部回覆的函文內容，另有9間加工業者採購中央畜產會調配的進口雞蛋（殼蛋），並自行加工為液蛋、白煮蛋、溏心蛋、洗選蛋等其他產品，包括兆福蛋品、福商勝、金寶蛋品、新徳貿、中一食品、勤億蛋品、台南蛋品、津鼎食品、永成蛋品等。
其中白煮蛋、溏心蛋等產品，屬於經過「實質轉型」過程的產品，因此兆福蛋品、福商勝等，將相關加工後的蛋品標示為台灣產；金寶蛋品雖有向中央畜產會採購巴西產的進口雞蛋，但品質不佳已全數銷毀，稽查時也有提供照片及記錄佐證。
然而，福商勝將採購的殼蛋加工為液蛋時，沒有特別區分使用國產或進口蛋，因此造成混用，最終僅將原產地標示為台灣，總計20.7萬顆進口雞蛋混用國產蛋，製為8批「冷藏未殺菌液全蛋」產品，包括統皓、宜興、珍品軒、第一餐盒、華信食品、乖乖等，都有使用到相關標示錯誤的液蛋產品。
此外，福商勝在5月也曾向中央畜產會採購43.2萬顆進口雞蛋，但經過食藥署現場稽查，業者現場卻沒有這筆資料。