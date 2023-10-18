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士林國中合作社賣炸雞惹議！眾憶童年「賣過活體商品」：大家超愛

▲校園內的合作社已經陸續走入歷史，是許多人的童年回憶。（示意圖／翻攝政大官網）
▲校園內的合作社已經陸續走入歷史，是許多人的童年回憶。（示意圖／翻攝政大官網）

記者潘毅/綜合報導

近期台北市士林國中合作社被爆出販售炸雞塊、飲料等物，違反相關校園規範，單月營業額甚至上看20萬元。事件引發討論，也開始有鄉民回憶起學生時期看過合作社賣的最特別的東西，其中更有許多人人都有看過「活體」商品：「大家都超愛」。

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今（18）日有台北市議員接獲陳情，士林國中炸雞塊、含糖飲料等高熱量等物，事件發酵後，在論壇PTT上出現大量討論。更有鄉民發出回憶文：「以前學生時代的福利社，好像都有汽水跟餅乾，高中的時候甚至有賣滷肉飯涼麵之類的餐盒，有時候晚去還買不到，只能叫學校附近的炸雞店外送雞塊飯，跑給教官追，大家有買過福利社賣過最令人難忘的東西？」

▲台北市議員應曉薇接獲陳情，指士林國中合作社長期販賣炸雞、含糖飲料等不符「校園飲品及點心販售範圍」的商品給學生。（圖／翻攝自應曉薇臉書）
▲台北市議員應曉薇接獲陳情，指士林國中合作社長期販賣炸雞、含糖飲料等不符「校園飲品及點心販售範圍」的商品給學生。（圖／翻攝自應曉薇臉書）
不少鄉民紛紛回答「雞排，當時好像20元左右而已，肉很多，晚了就沒了」、「小時候跟我爸說福利社茶葉蛋賣10塊，以前便利商店都沒那麼貴」、「10元油飯、15元涼麵」、「杯裝麵線、杯裝肉羹麵」、「巧克力派司，長條狀的」、「10元500cc珍奶」。

▲早期福利社連蠶寶寶跟桑葉都買得到。（圖／pixabay）
▲早期合作社連蠶寶寶跟桑葉都買得到。（圖／pixabay）
資深的5、6年級生，更回想起買過「活體商品」的童年回憶：「以前每個人都在養蠶寶寶」、「有買過蠶寶寶跟桑葉，小時候超愛，賣很好」、「小時候幾乎每個人都養好幾隻」。

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