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縣政七街建案三度坍塌　縣府再開罰並要求提撥2千萬保證金

▲縣政七街短期內三度塌陷，新竹縣政府工務處一早邀集中華民國大地工程技師公會，到建案現場勘查。（圖／新竹縣政府提供）
▲縣政七街短期內三度塌陷，新竹縣政府工務處一早邀集中華民國大地工程技師公會，到建案現場勘查。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

新竹縣竹北市縣政七街建案昨（17）日晚間發生工務所前空地坍塌狀況，新竹縣政府當晚立即派員監督建設公司搶險，今（18）日一早委託第三方單位中華民國大地工程技師公會現勘，縣府要求建設公司須24小時人力輪值，同時提撥一筆兩千萬元責任保證金，並盡速提交搶險計畫，嚴厲把關。因17日崩塌位置在基地內，縣府也依照建築法第63條及第89條的罰則，對起造人、承造人、監造人各處以3萬元罰款。

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「縣府一定與民眾站在一起。」新竹縣長楊文科表示，因為該公司施工不當造成塌陷問題，絕不容許再發生，如果工地不安全就絕對不能復工，也要求建設公司提出責任保證金，「沒有工安絕不復工」。楊文科也要求工務處緊盯建案，目前瓦斯及自來水管線都已安全，首要之務是塌陷之處要盡速恢復，希望基地可以穩定下來，請大家能夠安心，「我們也會持續來監督」。

新竹縣政府工務處一早邀集中華民國大地工程技師公會，到建案現場勘查，工務處代理處長陳盈州表示，17日晚上鄰房住戶發現有狀況，工務處即緊急派員趕到現場處理，新業建設公司則於一小時內搶險完畢。

陳盈州表示，縣府會全力要求新業建設做到當初復工時所提的承諾，該建案目前為勒令停工狀態，陳盈州也表示，為了整個基地周邊的安全，會要求建商用最快速度提出一個搶險計畫，搶險計畫的施工過程中，縣府也已強烈要求建商提撥一筆責任保證金，最重要的目的就是透過嚴厲的把關，不容許下一次再有類似的事情發生，陳盈州表示，縣府會嚴厲監督建商落實施工計畫，不能有怠惰的情形。

對於開罰的部分，陳盈州解釋， 17日晚間的崩塌由於未涉及公共建設道路，為基地內的崩塌，因此依照建築法第63條及第89條的罰則，對起造人、承造人、監造人再各處3萬的罰款。陳盈州也說，現階段不可能談復工，會要求完成搶險後，再提復工計畫，復工的審查也會邀請專案小組的技師，以及周邊住戶代表一起開會，一定要求新業建設給住戶滿意的解決方案。

縣府委託中華民國大地工程技師公會技師前往勘查，包含大地技師吳重緯、古鴻坤博士以及住戶委託的土木技師拱祥生，今天均前往現場勘查。陳盈州簡述事故原因，他指出，15、16日發生的坍塌初判是因工地抽水流到水溝，而水溝破裂後，使大量土石往基地內沖，並影響瓦斯、自來水管線破裂，而導致路基流失，且在搶修路基過程中，基地的臨時電失效，無法即時抽水，因水位差產生第3次坍塌。本府已經委請大地技師公會鑑定事故原因，後續以鑑定結果為準。

▲縣府要求建商現場工地持續搶險，將側溝重新建置。（圖／新竹縣政府提供）
▲縣府要求建商現場工地持續搶險，將側溝重新建置。（圖／新竹縣政府提供）
吳重緯建議建設公司務必盡速抽水、維持一定的水位面，避免持續性的沉陷問題，並在基地外圍，施作CCP止水灌漿，請廠商以最保險的做法，把水封住。另外，後續水的排放也必須設法處理，除非確保水溝沒有孔洞、破洞，若有破洞造成水回流到地層，又持續抽水，未來可能會有更大的損失。

新業建設公司董事長卓勝隆、總經理簡福榮18日均到場，兩人也對造成社會大眾的不安而鞠躬道歉。簡福榮也說明自8月21日以來的三度塌陷原因，並承諾會強化觀測、加強水路、增加控管，並24小時安排人力值班，同時提撥兩千萬的責任保證金，「警惕我們自己不要再有任何閃失」。

新業建設於新竹縣竹北市縣政七街建案發生坍塌狀況，新竹縣政府除針對建商開罰之外，今天下午也做出3點決議，包含要求建商2日內提出致災原因、緊急搶險方案，以及安排專業人員24小時駐點，並隨時監控數據，及將責任保證金入新竹縣政府保管款專戶。

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