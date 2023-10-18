籃球／吳季穎確定永不錄用、註銷球員註冊　籃協決議逐出籃球圈

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籃協副秘書長暨發言人張承中表示，籃協也有參考中職，籃協標準不會低於中職，因吳季穎違反3條規定，不僅言行不當，而且檢警偵查訊後交保情節嚴重。
依照「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」，根據籃協紀律委員會決議，註銷吳季穎球員註冊，本會所屬球團及各聯盟（PLG、T1和SBL）日後不得錄用。未來若有新聯盟成立，一樣會行文球團不得錄用吳季穎。
為了防堵賭博及假球滲透籃球，籃協將出重手嚴禁嚴打，除了處分涉案人士之外，紀律委員會同時決議不准涉案人士進入場館，張承中表示，「籃協研議禁止涉案人士擔任教練、裁判及球員經紀人，將其逐出籃球圈，以免外溢對下一代造成不良影響。」
張承中強調，未來籃協會加強推廣法治教育，賭博及打假球不但違法，也摧毀了籃球運動的核心本質，絕對不能容許，沒有一絲一毫的空間，同時也通知各聯盟、球隊一起來落實建立球員的法治觀念，並加強生活管理，過濾交友狀況。
籃協高層對此事極為重視，認為該事件不僅損害了籃協的形象，更影響到台灣整體籃球運動的公信力。會議期間，紀律委員會對吳季穎的行為進行了詳細的討論，並將根據籃協的規章進行相應的處罰。