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籃球／吳季穎確定永不錄用、註銷球員註冊　籃協決議逐出籃球圈

▲SBL球星吳季穎送士檢偵訊，訊後以25萬元交保，籃協在今晚召開紀律委員會宣布將他逐出籃球圈。（圖／記者陳明中攝，2023.10.18）
▲SBL球星吳季穎送士檢偵訊，訊後以25萬元交保，籃協在今晚召開紀律委員會宣布將他逐出籃球圈。（圖／記者陳明中攝，2023.10.18）

記者路皓惟/台北報導

SBL球星吳季穎涉嫌賭博、打假球，中華籃協於今（18）日於體育署召開紀律委員會，以處理相關事宜，並通知吳季穎到場說明，但他並未現身，經過1小時半的討論，籃協決議註銷球員註冊，本會所屬球團及各聯盟（PLG、T1和SBL）日後不得錄用，將他逐出籃球圈，也不得踏入場館。

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在委員會召開之前，台啤籃球隊已經發布聲明，吳季穎已自請離隊，同時吳季穎以25萬交保，若以中華職棒的標準來看，過去牽涉假球案遭交保的球員，無論最後有無定罪，一律都是永不錄用。

籃協副秘書長暨發言人張承中表示，籃協也有參考中職，籃協標準不會低於中職，因吳季穎違反3條規定，不僅言行不當，而且檢警偵查訊後交保情節嚴重。

依照「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」，根據籃協紀律委員會決議，註銷吳季穎球員註冊，本會所屬球團及各聯盟（PLG、T1和SBL）日後不得錄用。未來若有新聯盟成立，一樣會行文球團不得錄用吳季穎。

為了防堵賭博及假球滲透籃球，籃協將出重手嚴禁嚴打，除了處分涉案人士之外，紀律委員會同時決議不准涉案人士進入場館，張承中表示，「籃協研議禁止涉案人士擔任教練、裁判及球員經紀人，將其逐出籃球圈，以免外溢對下一代造成不良影響。」

張承中強調，未來籃協會加強推廣法治教育，賭博及打假球不但違法，也摧毀了籃球運動的核心本質，絕對不能容許，沒有一絲一毫的空間，同時也通知各聯盟、球隊一起來落實建立球員的法治觀念，並加強生活管理，過濾交友狀況。

籃協高層對此事極為重視，認為該事件不僅損害了籃協的形象，更影響到台灣整體籃球運動的公信力。會議期間，紀律委員會對吳季穎的行為進行了詳細的討論，並將根據籃協的規章進行相應的處罰。

▲針對吳季穎假球案，籃協副秘書長暨發言人張承中宣布紀律委員會決議結果，將吳季穎逐出籃球圈。（圖／記者路皓惟攝）
▲針對吳季穎假球案，籃協副秘書長暨發言人張承中宣布紀律委員會決議結果，將吳季穎逐出籃球圈。（圖／記者路皓惟攝）

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