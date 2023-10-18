東超／富樫勇樹三分準絕殺！狂砍38分　富邦82:85不敵千葉噴射機

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富樫勇樹開賽就投進三分球，不過富邦首節靠著辛特力的出色發揮、單節攻下7分，暫時以20:15領先對手。雙方上半場的外線發揮都不理想，但富邦這邊亞洲外援巴爾菲特遠投近切、打得十分活躍，幫助球隊將分差拉開到雙位數。半場結束千葉噴射機的命中率被限制到僅有27%，糟糕的進攻狀態，也讓他們以29:42落後。
易籃再戰後，雙方拉鋸開始變得激烈，第三節千葉隊靠著洋將Justyn Mutts在槍響前的補籃，追到47:55只差8分。第四節一上來對手再進三分球，富邦只剩5分領先，這時候前三節手感不佳的塞瑟夫回神，與巴爾菲特連續打進幾個好球，幫助球隊穩住局勢。
之後比賽進入白熱化階段，追分中的千葉隊加快轉換速度，D.J Stephens和Mutts連續兩次灌籃，讓現場驚呼連連。之後富樫勇樹連續利用擋拆錯位到曾祥鈞打點，接連投進2記遠投，雙方只剩4分差。
之後富樫勇樹的目標鎖定到塞瑟夫，又投進兩記三分，個人連得11分，讓千葉隊將比分給反超，逼使勇士喊出暫停。關鍵時刻辛特力挺身而出，命中三分球，稍微壓制對方氣焰，比賽最後1分19秒，雙方戰成71:71平手。
投開了的富樫勇樹之後頂著巴爾菲特再進三分，不過回過頭來辛特力也命中三分，關鍵一波防守回合，勇士點掉富樫勇樹的球，並打在他身上出界，雙方進入到延長賽。
再戰5分鐘，塞瑟夫5犯離場，富邦在千葉洋將Stephens強大的封蓋能力阻攻下，攻勢有點打不開，就靠著辛特力的外線緊咬，加上籃板失守，局勢對主場軍十分不利。
雖然球隊靠著巴爾菲特的兩罰全中一度反超1分，但富樫勇樹再進三分球，金近廉切入要到犯規，兩罰一中，千葉最後46秒領先到3分。富邦巴爾菲特命中追平三分，但富樫勇樹騎馬射箭三分命中準決殺，勇士後場倉促一拋沒進，比賽結束。
富樫勇樹這一場比賽完全打瘋了，個人命中9顆三分球，得到38分，還有7次助攻與5個籃板。與他對飆的辛特力攻下29分，另有18個籃板和4次助攻。